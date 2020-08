Blas Cantó sorprende en 'Pasapalabra' imitando a Amaia Montero: "Lo estoy haciendo muy mal"

Blas Cantó e Iñaki Urrutia volvieron a enfrentarse este miércoles en 'La pista musical' y, como ya les sucedió el martes en Pasapalabra, el cantante volvió a alzarse con la victoria gracias a su talento y su conocimiento del mundo de la música.

"No quiero saber nada de Blas", afirmó Urrutia momentos antes de comenzar la prueba, pero Roberto Leal le intentó animar: "Te va a tocar una canción muy bonita de un cambio de era, ya que el año de la canción es el 2000".

El actor bromeó señalando que "es el año que nací yo, veinte añitos que tengo", provocando las risas en el plató, mientras que el presentador afirmó: "Estás lustroso".

Blas Cantó e Iñaki Urrutia, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Leal dio comienzo a la prueba; "Por 5 segundos ¡música!". Urrutia fue el más rápido en apretar el pulsador, pero Cantó exclamó: "¡Eso es trampa!", mientras le daba al suyo sin mucho éxito.

Al terminar de sonar la música, el actor afirmó: "¿Cómo se llama esta muchacha?Amaia Montero...". El cantante, para despistarle, afirmo: "Que va, que va...". Urrutia añadió que "no sé si es Amaia Montero o La Oreja de Van Gogh".

Pero Leal no le pudo dar por buena la respuesta ya que no sabía de qué canción se trataba: "No me acuerdo", admitió. Por lo que el rebote cayó en el equipo de Cantó: "Como no sea esta, voy a quedar fatal".

El cantante empezó a imitar a Amaia Montero en su época como vocalista de La Oreja de Van Gogh cantando el tema La playa: "La estoy imitando fatal", reconoció. Pero siguió cantando hasta que exclamó: "¡No me sé el estribillo!", y sus compañeros le ayudaron.

El representante de España en Eurovisión 2021, con los aplausos del público de fondo, continuó cantando el tema, ya sin imitar a la cantante irundarra, y fue acompañado por los presentes en las gradas hasta que Leal dio por correcta la canción y los cinco segundos fueron para el equipo naranja.