Juanra Bonet cuenta en '¡Boom!' uno de sus traumas infantiles: "Se reían de mí"

Justo antes de que Los dispersos se enfrentaran a la segunda bomba de ¡Boom! este miércoles, Juanra Bonet bromeó con ellos sobre pachangas de fútbol: "Bueno Miguel Ángel, tú debes de ser un gamo".

El concursante contó que "soy bastante torpe y, de chavalillo, jugaba de defensa cañero que es lo único que puede hacer uno que no sabe jugar". Pero en ese momento, las cámaras se dirigieron al presentador, que negó con la mano.

"Hay otra cosa peor, que es lo que me pasaba a mí", señaló Bonet. Óscar le dijo que si a él le ponían de "portero", pero el presentador lo negó, y señaló que "os juro que esto es de verdad".

Y recordó que "me elegían el último, lógicamente, y me ponían, de verdad, detrás del portero", arrancando las carcajadas de concursantes y público. "Os lo prometo. Me ponían dentro de la portería, como un tercer palo", afirmó.

Juanra Bonet, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

"Y no servía de nada porque me apartaba", admitió Bonet. "Cuando estaba de jugador y se me acercaba uno, me tapaba y se reían de mí, tanto mis compañeros como mis padres, que venían a verme a algún partido".

Y para concluir su anécdota, el presentador confesó que "era basura. Siempre he sido un cobarde". Al finalizar Bonet, Miguel Ángel continuó contando la suya: "Con 16 años me rompí el tobillo y lo dejé".