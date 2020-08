Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!': "No me siento muy querido por mi equipo, y menos por dirección"

Arturo Valls tiene acostumbrados a sus espectadores a unas entradas en ¡Ahora caigo! llenas de originalidad, pero este miércoles sorprendió a todos al hacer unas declaraciones sobre su equipo que no dejaron indiferente a nadie.

"No os creáis que vengo muy contento porque hay días que no me siento muy arropado ni querido por mi equipo, y menos por dirección", afirmó el presentador. "Pido pocas cosas y me dicen que no, que son caprichos de estrella", señaló Valls.

El valenciano siguió contando que le han llegado a decir que "si me creo Lady Gaga o Mick Jagger" ya que ambos artistas "son unos caprichosos y tienen unas manías... son muy flipados, pero yo, no", comentó.

"Para una cosita que pido... y no me lo quieren conceder", añadió Valls, que quiso explicar lo que le había sucedido: "Como ya saben que soy buen cocinero, y les dije que me encargaba yo del catering de todo el equipo".

Y continuó diciendo que "me he traído garrafas de agua de Valencia para hacer la paella, pues que no la quieren". Pero en ese momento, el presentador se llevó al mano al pinganillo porque le estaban dando unas indicaciones desde dirección.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"Que no me ponga así: ¿Por qué? ¿Qué explique toda la verdad? ¿Qué hace una semana que estoy haciendo paella todos los días y ya tenemos a medio equipo de baja?", afirmó entre risas Valls.

Y es que al equipo del concurso de Antena 3 se ve que la paella del presentador "les está haciendo tapón" y que "les gusta mucho, pero que, al tercer día, por lo visto, el arroz estriñe un poquito y no vamos a dar más detalles que está el de sonido...", concluyó Valls su anécdota antes de dar paso al comienzo del programa.