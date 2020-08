Kiko Rivera rechaza un trabajo para proteger a su familia de la Covid: "No me compensa el dinero"

La pandemia está afectando a muchos sectores, incluso al del espectáculo. Así lo ha dejado claro Kiko Rivera, quien ya confesó que estaba viviendo de la ayuda que le daba el Estado. Aun así, el hijo de Isabel Pantoja decidió este verano rechazar un trabajo para proteger a su familia del coronavirus.

La situación económica del pequeño de los Rivera no es un misterio, pues él mismo la contó en su paso por GH Dúo. De hecho, ya en abril confesó en Instagram que siempre había sido un "gastador" y ahora se arrepiente: "Solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre".

Pero, a pesar de sus problemas económicos y de la situación actual, Kiko Rivera prefiere no arriesgarse con el coronavirus y, según contó recientemente en un directo, rechazó un empleo para no poner en peligro a su familia: "Me han llamado para trabajar este verano pero he dicho que no. Ni lo voy a hacer este año".

"Por precaución, no me compensa, todo el dinero que me puedan dar no me compensa a que yo se lo pueda transmitir a mi familia", opinó. "Mis hijas son pequeñas, mi abuela mayor... No me puedo meter en jaleos de esos, ya vendrán tiempos mejores, que cada uno esté con su conciencia como quiera. Hay que adaptarse".