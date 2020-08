Consultorio de Sexo: "Ahora disfruto menos en las relaciones con mi marido, de hecho he empezado a fingir por él"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar aquí su página web, Amaltea.

Efecto del covid en el embarazo

PREGUNTA ¿Puedo tener relaciones después de contraer el virus covid19?, ¿qué posibilidades negativas hay para un contagio del virus o algún efecto para un embarazo?

RESPUESTA DEL EXPERTO Si ya no tienes síntomas, te han dado el alta médica y las pruebas serológicas han detectado anticuerpos no hay ningún inconveniente en que reanudéis vuestra vida erótica habitual.

Las últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección.

En relación a la transmisión vía intrauterina o perinatal, los datos actuales indican que no hay paso de la enfermedad de la madre al bebé ni durante el embarazo ni durante el parto.

No obstante, y dado que esta nueva infección se sigue escribiendo científicamente cada día, os sugiero lo consultéis con el profesional médico de vuestro Centro de Salud.

Dudas sobre hacer un trío

PREGUNTA Tengo 29 años y quiero proponer a mi novia (ella tiene 27 años) realizar un trío. La conozco muy bien y creo que me va a decir que sí, pero me surgen dudas. Por un lado, me gustaría que fuera con otro hombre, pero no sé cómo voy a reaccionar pasada la experiencia.

Es decir, no sé si me va a gustar que para ella sea una buena experiencia, supongo que mi amor propio quedaría herido; por otro lado, si es con una mujer pienso que mi chica puede pensar lo mismo en el momento en que me vea interactuando con esta tercera persona.

Me gustaría que me ayudara. ¿Es una experiencia que puede ser perjudicial o no debo preocuparme?

RESPUESTA DEL EXPERTO Las relaciones no convencionales no son algo nuevo y cuando hablamos de “pareja abierta” nos referimos a un pacto de exclusividad amorosa, pero no de exclusividad erótica.

En tu pregunta se percibe un deseo contradictorio, por un lado, hay un deseo de explorar nuevas eróticas y por otro lado un cierto temor a que estas innovaciones acaben provocando un malestar personal y/o relacional.

Mi sensación es que estáis en una fase de vuestra relación de pareja que requiere una conversación sincera y relajada acerca de los deseos de cambio en el plano íntimo de vuestra relación.

Si tras la conversación os mantenéis en las dudas, sugiero consultéis a un profesional de la Sexología de vuestra zona para que os asesore y pueda valorar si esa posibilidad de innovación en el terreno erótico puede reportar más beneficios que perjuicios..

Relaciones con sintomático

PREGUNTA Tengo covid positivo pero soy asintomática, pero mi novio ha dado también positivo y además tiene síntomas, ¿cuánto tenemos que esperar para tener relaciones sexuales?

RESPUESTA DEL EXPERTO La evolución de una pareja con PCR positivo confirmado es variable, de manera que puede ser uno de los dos asintomático y el otro presentar síntomas.

Lo adecuado es que mantengáis las medidas de protección individual de un modo estricto, al menos hasta la desaparición de los síntomas en su caso y tras una nueva PCR con resultado negativo.

Sin orgasmos clitoridianos

PREGUNTA Mi problema es que he dejado de tener orgasmos clitoridianos. Me pasa desde hace un mes aproximadamente. No sé por qué, me parece increíble, y lo he comentado con una amiga de máxima confianza y me dice que es imposible.

Siento mucho menos que antes al tener relaciones sexuales con mi marido, disfruto mucho menos, hasta el punto que he empezado a fingir por él. No me atrevo tampoco a contárselo. ¿Cómo puedo recuperar mi situación anterior? Gracias por su ayuda.

RESPUESTA DEL EXPERTO El orgasmo es una experiencia subjetiva y personal con traducción física objetiva.

No hay diferentes tipos de orgasmos, aunque sí hay modos diferentes de llegar a ellos, siendo la sede central del orgasmo femenino el clítoris.

Placer y orgasmo no son sinónimos; de modo metafórico diría que el placer es una buena película y el orgasmo, una escena interesante de la misma.

Hechas estas consideraciones iniciales, te comento: No especificas si tu respuesta orgásmica se ha perdido en el exclusivo contexto de tu relación de pareja o también has perdido el orgasmo en tu erotismo individual.

Si lo has perdido en ambas situaciones habría que evaluar tu estado de salud y preguntarte si has empezado a tomar alguna medicación que tuviese algún efecto colateral sobre tu respuesta sexual.

Si has dejado de sentir placer y de tener orgasmos en tu dinámica de relación, convendría hablases con tu pareja de la nueva situación y te sugeriría evitar el fingir para no perpetuar tu dificultad y debilitar tu deseo.

Os aconsejo un asesoramiento sexológico profesional que permita esclarecer la causa concreta de tu anorgasmia y con ello poder diseñar una estrategia terapéutica que permita recuperar tus sensaciones perdidas.