Un sacerdote en Brasil: "Espero que no haya vacuna para las personas que no van a la Iglesia o que mueran antes"

Antônio Firmino Lopes Lana, un sacerdote brasileño, deseo en una eucaristía la muerte a los fieles que no acuden a la Iglesia porque todavía no existe vacuna contra el coronavirus.

La misa que realizaba se estaba retransmitiendo en directo. Desde la parroquía de Sao Batista se veía como el cura poco a poco se frustraba por la poca cantidad de fieles que acudían a la Iglesia y les deseó la muerte a aquellos que no estaban en grupos de riesgo no se acercaban presencialmente a escuchar sus sermones.

"Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: 'Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna'. Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no?'", fueron las palabras que pronunció el párroco y se pudieron escuchar en muchos hogares. "Porque hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe" sentenció.

Disculpas del párroco

Lopes Lana tuvo que grabar un vídeo de disculpa en el que se confesaba "pecador" y alegaba que el que le conocía "sabía que no le desearía la muerte a nadie". También explicó que él "tenía sus debilidades".

En Brasil se han registrado en las últimas 24 horas 47.134 nuevos contagios de COVID-19 y 1.271 muertes sin que consigan aplanar la curva. El país se sitúa en el segundo puesto en víctimas y casos de coronavirus.