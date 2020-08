¿Un juego de cuchillos por 20 euros? Así son los tres 'packs' que Cecotec ha rebajado a mitad de precio

A quién no le ha pasado aquello de ir probando, uno a uno, todos los cuchillos de casa y darse cuenta de que ya ninguno corta. ¡Ni si quiera afilándolos! Y, así, no hay quien prepare una buena mise en place, limpie una pieza de carne o consiga sacar los lomos de un pescado como un auténtico cocinero. Estos instrumentos culinarios, a pesar de su importancia, suelen pasar desapercibidos a la hora de apostar por una renovación. Mientras que ollas y sartenes son las primeras que cambiamos, los cuchillos no suelen captar nuestra atención... Hasta que llega un punto en el que el mango se despega o el filo ha perdido los dientes.

¿Lo peor de todo? No hay excusa para no invertir en nuevos juegos, pues son muchos los ecommerce que ponen a nuestra disposición sets de lo más completos que, además, están de rebajas. Sirva de ejemplo estos tres de Cecotec que hemos destacado bajo estas líneas: todos son de acero inoxidable recubierto de cerámica, compatibles con el lavavajillas y, lo que es aún mejor, pueden ser tuyo por 20 euros (o poco más), pues todos tienen una rebaja del 52%.

De los tres ‘packs’, ¿con cuál te quedas?

Set de siete cuchillos Titanium. Con recubrimiento cerámico y un filo de grosor de 2mm, este juego que, además, incluye pelapatatas, están fabricados con hoja de acero inoxidable y con cerámica con base de titanio. Destacan por su diseño japonés, por estar configurados en negro y por incluir un estuche para guardarlos o transportarlos con facilidad.

Set de siete cuchillos Titanium. Cecotec

Cuchillos santoku con recubrimiento cerámico. Este juego de cuatro cuchillos profesionales tiene base de carbono, está fabricado con acero inoxidable y recubierto de cerámica, asegurando su máxima efectividad y, también, su buena resistencia al paso de los años. Con mangos ergonómicos y siguiendo la estética japonesa del santoku, son aptos para el lavavajillas y se adaptan a la mayoría de cortes culinarios, tanto de carne como de pescado o verduras.

Cuchillos santoku con recubrimiento cerámico. Cecotec

Juego Swiss Chef. Poniendo a nuestra disposición cinco cuchillos y un pelador, este set usa el diseño suizo para configurar el puño de los utensilios, antideslizante y cómodo para facilitar el agarre. Con un recubrimiento antiadherente y antibacteriano, destacan por ser compatibles con el lavavajillas y por su durabilidad, gracias a estar fabricados de acero inoxidable y esmaltados en cerámica.

Juego Swiss Chef. Cecotec

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.