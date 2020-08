La aplaudida reflexión de Dani Rovira tras superar el cáncer: "No dar por hecho la vida..."

El pasado 15 de agosto Dani Rovira compartió la feliz noticia de que había vencido al cáncer con el que lleva batallando desde marzo. Justo al comenzar la pandemia en Europa, al cómico le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin por el que tuvo que recibir quimio y radioterapia durante los últimos meses.

Esta ha sido una experiencia que ha cambiado por completo la percepción del actor de todo lo que le rodea, y ha querido compartir una reflexión que ha sido muy comentada y aplaudida por sus seguidores.

Este lunes, Rovira compartía uno de sus pensamientos por Twitter que ha alcanzado más de 11.000 retuits y 55.000 'me gusta' en apenas un par de días. "No dar por hecho la vida... igual es un buen comienzo", escribía el actor.

No dar por hecho la vida...igual es un buen comienzo. — Dani Rovira (@DANIROVIRA) August 24, 2020

Las palabras del cómico fueron aplaudidas por sus fans, que le felicitaban por la fortaleza que ha tenido en este viaje tan duro por el que ha pasado. "Muy buen comienzo Dani! Cada día es un tesoro.. cada momento precioso y cada instante único.." o "Pummmm... buen gancho de izquierda al mentón !K.O de realidad !! Un abrazo y SIEMPRE FUERTES!", fueron algunos mensajes que sus seguidores enviaron a Rovira.

Crack, recupérate al 100 que ya los escenarios esperan por ti junto a nuestras risas. Eres un ejemplo de persona — Maykel (@MaykelEM95) August 24, 2020

Enamorada de la vida!! Grande @DANIROVIRA, eres mi gran ejemplo en muchísimas cosas 💋💋💋💋 — Felisa Martinez (@FelisaM30875) August 24, 2020

Hola Dani! Seguro! Anda! Tira p'alante !!! Que se te quiere no una miaja, ni un poquico, se te quiere una jartá ... Sí sí! 💪🏻 pic.twitter.com/Wbk78sUZWk — MarSõl (@MaJoAndSol) August 24, 2020

Otros también quisieron compartir sus reflexiones sobre la vida con el actor, ya sea porque han vivido esa enfermedad de cerca o porque la experiencia les ha hecho darse cuenta de que, en la vida, al final solo somos una mota de polvo en el viento, y por ello tenemos que aprovecharla al máximo.

Muchas veces,una enfermedad que nos da batalla y la ganamos nos recuerda lo maravilloso que es la vida y como la desperdiciamos tantas veces..yo sentí mi desafío con agradecimiento finalmente porque agradezco todo,todos los dias..el respirar,el ver,el sentir,el oír,etc y el amar — Maira Lorena (@Mairalor) August 24, 2020

Una de las lecciones más valiosas que nos da la vida es que nada de lo que considerábamos seguro lo es, todo puede cambiar en cualquier instante y nos hace replantearnos la vida. Siempre tenemos que estar dispuestos al reset. Gracias por compartirlo y ánimo!! — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) August 24, 2020

De repente te da un vuelco la vida, tus valores y tus prioridades cambian por completo y aprendes a vivir de manera entusiasta y agradeciendo cada día. Las enfermeras, que hemos visto esto una y otra vez en otras pieles también lo hemos aprendido — Elsa (@elsitacabello) August 24, 2020

Tras 6 meses de una dura lucha, Rovira afirma que ha vuelto a nacer. Así lo compartía en Instagram: "Estoy enamorado de la vida. No soy mejor que nadie pero, de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima, es infinitamente mejor que el que hace un año andurreaba por llanuras sin importancia."

También agradeció el apoyo que Clara Lago, coprotagonista en la saga de 8 apellidos vascos y compañera sentimental durante 5 años, tuvo con él durante todo este tiempo: "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme...", escribía el cómico en Instagram.

Lago también dedicó unas palabras a Dani, orgullosa de su fortaleza y de todo lo que ha aprendido a su lado: "Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles. Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino. Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también. La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbao".