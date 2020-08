El deporte amateur espera el pistoletazo de salida

Si bien, las últimas pautas dadas por el Gobierno de Canarias en relación a los eventos multitudinarios, apoyado en lo dictado a nivel nacional, exponía que se eliminaban las limitaciones por aforo, debiendo todos contar con la autorización de la administración sanitaria e incluir un Plan de Prevención de Contagios en línea con el documento 'Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por Covid-19 en España' acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Así, esta situación provocada por el inicio de la crisis sanitaria motivada por el Covid-19, ha hecho que muchas personas dedicadas a la práctica del deporte, y que tienen en ella una forma de vida, hayan visto cómo las competiciones desaparecían o se posponían en los calendarios tanto a nivel regional como nacional en el deporte amateur.

Sin embargo, algunos deportistas no profesionales como los integrantes del club canario DISA HPS Triatlón, conformado por triatletas y atletas, han vuelto a sus entrenamientos después de que el decreto del estado de alarma en España, el 14 de marzo, les dejara a las puertas de subirse al avión para competir en el caso de los triatletas del DISA HSP Triatlón en la Liga de Clubes en La Coruña y de los atletas en los 10 Km Villa de Laredo (Cantabria).

Así, a la espera de que suene el pistoletazo de salida en las competiciones, y habiendo logrado algunos competir estas últimas semanas en pruebas verticales de atletismo con salidas programadas y en el Campeonato de España de Triatlón Sprint, celebrado en Pontevedra el pasado 22 de agosto, su preparación se concentra en las mini pruebas y test de entrenamiento que realizan entre ellos.

Esto les permite mejorar sin prisa por conseguir los resultados y tratar de perfilar los puntos débiles que durante el año en competición no pueden hacer.

Esta es la realidad del deporte amateur y de los deportistas en la mayoría de ellos, siendo el triatlón y el atletismo un ejemplo, ya que sus pruebas mueven en Canarias y en España a muchas personas que ven en ello un medio de disfrutar de la vida activa y que actualmente continúan con su preparación con el objetivo de que en algún momento las competiciones vuelvan.

En relación al futuro próximo de las competiciones, la presidenta del DISA HPS Triatlón, Sandra Rodríguez, exponía a Europa Press que "no" cree que puedan salir pruebas en estos momentos porque entiende que "no es viable en cuanto a que ahora mismo es muy complicado garantizar las medidas de seguridad en las competiciones no profesionales", a lo que añade que además sólo los profesionales pueden hacerse pruebas PCR para competir.

Por ello, en su opinión, la "clave" en el deporte no profesional está en "readaptarse", y aunque esta es una temporada "diferente y difícil", invita a "no" perder las ganas y la ilusión por el deporte.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

En relación con ello, las empresas que organizan eventos deportivos trabajan en cómo poder materializar este tipo de pruebas y sobre ello la canaria DG Eventos explicaba a Europa Press que la situación actual por el coronavirus les ha llevado, como "en muchos sectores", a modificar la agenda y a desarrollar protocolos específicos para cada una de las 'experiencias deportivas' que realizan.

Así, afirman que aunque han establecido medidas concretas, están "muy atentos" a las decisiones que adoptan las autoridades competentes, ya que la autorización de los eventos multitudinarios debe contar previamente con el visto bueno del Gobierno de Canarias, que será quien estudie cada caso de forma individualizada.

De todos modos, indican que en el caso de ellos las medidas que reflejan en cada uno de los reglamentos correspondientes de cada evento que prevén organizar es que el formato de las pruebas se desarrolle con intervalos de tiempo, por tandas de 25 participantes cada 15 minutos, espaciados en el tiempo; y diferencian la zona de salida y meta, que puntualizan estarán "opuestas entre sí para evitar el tránsito continuado de participantes y las aglomeraciones".

Asimismo, previo a la salida de la prueba, recogen en su plan la toma de temperatura corporal, de tal forma que si el resultado de la medición es superior a los 37º, se realizará una segunda toma, y si existiesen dudas por parte del personal sanitario sobre el estado de salud del participante, el mismo no será autorizado a tomar la salida.

En cuanto al inscripción, el participante deberá aceptar y comprometerse al uso de la mascarilla sanitaria y gel hidroalcohólico en las zonas comunes, al tiempo que debe confirmar no haber tenido síntomas de Covid-19 ni haber viajado a países con riesgo de coronavirus en los últimos 14 días previos a la inscripción.

A ello, añaden que el participante también deberá comprometerse en la inscripción a cumplir con todas las recomendaciones sanitarias y disposiciones por parte de la organización, matizando la empresa que esta "cláusula tiene como objetivo llevar el control de los participantes a fin de evitar posibles contagios y minimizar el alcance de los mismos".

Asimismo, cada participante deberá retirar el dorsal de forma presencial entregando una copia de su DNI, no siendo posible retirar el dorsal de otro participante, mientras que la bolsa que se da cuando se recoge el dorsal y los avituallamientos estarán dispuestos para que se realice de forma individual.