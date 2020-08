La DGT intensifica el control del uso del cinturón de seguridad en una campaña autonómica del 26 al 28 de agosto

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de Zaragoza comprobarán que los ocupantes de los vehículos que circulan por carretera llevan correctamente abrochado el cinturón de seguridad, poniendo especial énfasis en que los menores vayan perfectamente anclados en su silla correspondiente.

El uso de este dispositivo de seguridad es menor en las vías urbanas, tal y como recoge la encuesta sobre el uso de cinturón de seguridad de la DGT, por lo que se invita a los ayuntamientos que disponen de policía local propia para que se sumen a la campaña realizando estos controles en las vías de su competencia. La patrulla de helicópteros apoyará la vigilancia y control.

La vigilancia del uso del cinturón de seguridad por parte de los agentes, se incrementará con la puesta en funcionamiento de las cámaras instaladas en las carreteras y que controlan de forma automatizada el uso de dicho dispositivo de seguridad.

En Zaragoza el 33 por ciento y Aragón el 23 por ciento de los fallecidos no hacían uso del cinturón de seguridad el año pasado. La utilización del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención S.R.I. reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente de acuerdo con los datos estadísticos y los balances de la DGT, ha informado este organismo en una nota de prensa.

RIESGOS

El uso correcto del cinturón de seguridad es útil en cualquier trayecto y en todos los asientos. Entre las razones que justifican su uso la DGT ha destacado que se reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente; impide que el ocupante salga expulsado del vehículo en caso de impacto; y distribuye las fuerzas del choque sobre las partes más fuertes del cuerpo.

Asimismo, el airbag no es eficaz si no se complementa con la utilización del cinturón de seguridad, ya que ambos están pensados para funcionar de forma complementaria.

No utilizar el cinturón de seguridad en los asientos traseros supone un gran riesgo, ya que en un impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos delanteros puede ser hasta 8 veces mayor.

Según se desprende de los datos del proyecto ESRA (Encuesta sobre Actitudes de los Usuarios de la Vía), realizada en 38 países, el 80 por ciento de los españoles declara haber utilizado el cinturón de seguridad como conductor durante la conducción en el último año, un 81% reconoce haberlo utilizado como pasajero en el asiento delantero del coche y el 70 por ciento como pasajero en los asientos traseros del coche.

SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL

La DGT ha incidido en que es fundamental que los menores hagan un uso correcto de los sistemas de retención infantil. La legislación española obliga a que los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros que se desplacen en vehículo, además de viajar con el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso como la norma exige, deberán ir sentados obligatoriamente en los asientos traseros de los vehículos.

No obstante, se exceptúan los casos cuando el vehículo no disponga de asientos traseros; cuando todos los asientos traseros estén ya ocupados por otros menores de las mismas características y cuando no sea posible instalar en dichos asientos traseros todos los sistemas de retención infantil.

Solamente en estos casos, los menores podrán ocupar el asiento delantero del vehículo, pero siempre utilizando el sistema de retención homologado a su talla y peso.

Según el Reglamento de Circulación, los sistemas de retención infantil se instalarán en el vehículo siempre de acuerdo con las instrucciones que haya facilitado su fabricante, instrucciones en las que se indicará de qué forma y en qué tipo de vehículos se pueden utilizar de forma segura.

Precisamente, los desplazamientos cortos como la ida y vuelta del colegio, es donde se acumula el mayor número de conductas de riesgo entre los menores, ha apuntado la DGT..