Los 5 libros imprescindibles para la vuelta a la rutina

El verano ha llegado a su fin y empieza el nuevo curso escolar, un cambio que a muchos niños se les hace cuesta arriba y necesitan un poco de ayuda para volver a conectar con la rutina y que el cambio no sea tan brusco. Para este delicado pero emocionante paso que es la vuelta al cole los padres deben tener paciencia y mucha compresión.

Es muy importante contagiar a los pequeños la emoción y las ganas de aprender. Para ello, un poco de ayuda no viene mal. La siguiente selección de cuentos enseñará trucos a los más pequeños de la casa para esa transición hacia los deberes y el aprendizaje. Además, lograrán que el cambio sea más llevadero.

El Pollo Pepe va al colegio (desde 12 meses)

Dedicado a los más pequeños de la casa que en este 2020 tendrán su primer curso escolar, para que puedan compartir sus experiencias con el pollo Pepe. Este entrañable personaje les ayudará a conocer algunas de las rutinas a las que deberán acostumbrarse, como desayunar temprano, qué son los deberes o algunas de las muchas cosas que aprenderán en las aulas.

El Abejoso (desde cinco años)

Un libro para aprender la importancia del esfuerzo sean cuáles sean las circunstancias que te rodeen. El protagonista, Norman, es un osito que adora la miel y decide disfrazarse de abeja y asistir al colegio de las abejas haciéndose pasar por una de ellas para conseguir toda la miel que quiera. Normal aprende que este colegio es muy diferente, pero también divertido y aprende muchas cosas, aunque es distinto se siente como en casa.

De camino a la escuela (desde tres año)

El trabajo fotográfico de este libro es excepcional. Muestra imágenes de niños y niñas de todo el mundo de camino al colegio. En él se pueden ver a pequeños que viajan desde autobús, hasta en buey, pasando por barcas para poder llegar al colegio.

Olivia no quiere ir al colegio (desde seis años)

La pequeña Olivia no quiere volver a colegio, ella prefiere seguir las vacaciones con su abuela, quien no sabe cómo hacer para animarla en su primer día. Pero la historia que la abuelita le cuenta a Olivia lo cambiará todo. Le confiesa que cuando era pequeña no pudo ir al colegio durante mucho tiempo y echaba mucho de menos poder dibujar y a aprender a leer.

El león que no sabía escribir (desde cinco años)



Al león de este cuento le daba igual no saber escribir hasta que un día descubre a una leona leyendo un libro y quiere, por encima de todo, escribirle una carta. Como no sabe escribir, el rey de la selva pide ayuda a otros animalitos de la sabana que sí saben, pero por mucho que lo intentan, ninguno es capaz de expresar exactamente lo que él siente por la leona

