Lambán descarta declarar el estado de alarma en Aragón

Así se ha pronunciado después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, haya invitado este martes a los presidentes autonómicos que lo consideren necesario a que pidan la declaración del estado de alarma en sus respectivos territorios o en una parte de ellos, y se ha comprometido a apoyarlo y defenderlo en el Congreso de los Diputados.

Lambán ha manifestado que el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha medidas que, "cruzando los dedos, parecen estar dando resultado, sin quebrantos graves para la economía", ha dicho en relación al descenso de la curva epidémica en la comunidad autónoma en los últimos días.

Asimismo, ha pedido al Gobierno de España que dé "cobertura legal" para aplicar medidas "proporcionadas y razonables, sin estar al albur de las decisiones judiciales".

En cuanto a las subvenciones para hacer frente a los gastos extra a causa de la COVID-19 en sanidad y educación, "si ya eran insuficientes cuando se aprobaron, ahora, tras la segunda fase de la pandemia, son necesariamente revisables al alza".

En este punto, ha esgrimido tajante: "No quiero que el Gobierno de España me sustituya en el ejercicio de mis competencias. Quiero que me ayude a ejercerlas bien". Para Lambán, eso es la cogobernanza, "incluido el acuerdo para que la sanidad y la educación las gestionemos con criterios lo más compartidos posibles".

El presidente autonómico ha opinado que otra cosa "sería renunciar a una idea de España como proyecto común, dicho lo cual, reconozco al presidente del Gobierno la ayuda y la atención que ha venido prestándonos en este durísimo verano".