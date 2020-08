Cuenca critica el "silencio" del alcalde ante "el desconcierto generado por la Junta" cara al nuevo curso

Tras una visita al centro educativo Genil de la capital granadina, Cuenca ha lamentado también "la dejadez del Ayuntamiento y la falta de información sobre la limpieza, desinfección y el mantenimiento de los colegios granadinos, asunto que es de competencia municipal".

El máximo responsable del PSOE en la capital se ha referido al "absoluto despropósito" en la gestión de Salvador como alcalde de Granada. "No le hemos escuchado en todo el verano la más mínima preocupación por un asunto que ahora mismo tiene en vilo a miles de granadinos", algo "tan sensible como es la vuelta o no al cole en la capital y en las condiciones en qué se va a hacer".

"Estamos alarmados y las dos administraciones competentes guardan silencio o no arrojan luz, más allá de discursos vacíos sin concreción", ha agregado Cuenca.

"Pedimos que se produzca ese inicio de curso presencial, pero que sea seguro, y esa seguridad la debe poner sobre la mesa la Junta de Andalucía dotando la educación andaluza de más recursos humanos, de profesionales, para que podamos tener un curso escolar seguro", ha señalado el portavoz socialista.

Además, el Ayuntamiento "tiene que garantizar" cuestiones como "la desinfección de los centros, la limpieza, la dotación de materiales, o poner a disposición de la Junta espacios públicos municipales para poder ampliar los centros educativos, una medida que sí se ha tomado en otras ciudades".