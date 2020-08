Tania Llasera se marca un baile en bikini para celebrar que su cuerpo es "perfectamente imperfecto"

Tania Llasera está orgullosa de cómo es y lo ha vuelto a demostrar lanzando un mensaje de body positive sin importarle lo que le puedan decir. Por ello, ha compartido un baile en bikini en Instagram, aunque la publicación no le ha quedado todo lo perfecta que ella hubiera querido.

No es la primera vez que la presentadora, que finalizó su contrato con Mediaset a principios de agosto, lanza un mensaje contra la gordofobia y a favor de normalizar todo tipo de cuerpos, pues ya lució el mismo traje de baño en anteriores publicaciones dándole las gracias a su cuerpo.

En esta ocasión, se colocó el bikini para intentar hacer un reel, la nueva función de Instagram, y bailar la canción Jerusalema de Master KG. Sin embargo, el vídeo no se subió bien y no se oye la música, por lo que, tal y como ella dice, parece Chiquito de la Calzada moviéndose.

Pero este problema técnico no le ha impedido aprovechar la grabación. "Con el baile quería enfatizar lo bien que me sirve mi cuerpo para disfrutar y celebrar que soy perfectamente imperfecta", escribió en su publicación del fin de semana. "Me gusto, y a quien no le guste que no mire".