El PSOE advierte de "un vertedero ilegal" en un pinar de la sierra de Churriana

"Hablamos de un paraje único, pero hasta el que algunos desalmados se han acercado a tirar basuras de todo tipo, sobre todo restos de obras y fibrocemento, así como un número exageradamente alto de neumáticos. Es una imagen verdaderamente lamentable", ha señalado el concejal socialista Salvador Trujillo.

Ha recordado, además, que los socialistas pusieron en conocimiento de estos hechos a la junta municipal de distrito de Churriana, zona donde se ubica estos terrenos. "Creíamos que tras la denuncia se actuaría al respecto. Cuál ha sido nuestra sorpresa que no solo no se ha actuado, sino que la falta de control ha hecho que aumenten los residuos creándose un auténtico vertedero ilegal de basura, escombros y neumáticos", ha lamentado.

"En los últimos meses estamos observando cómo crecen en el distrito. El problema es mayor cuando lo hacen en parajes naturales como este, donde una simple chispa puede alimentar un fuego enorme entre dos barrios muy poblados de la sierra de Churriana, como Cortijo de Mazas y Monsálvez", ha agregado en un comunicado.

Así, el edil socialista ha pedido al distrito "que actúe con celeridad en la limpieza de la zona. No hay tiempo que perder, y es un milagro que hasta ahora no haya habido una desgracia, pero si no actuamos la pueda haber en el futuro".

Por último, Trujillo ha exigido al equipo de gobierno "un mayor control de estos vertederos ilegales en el distrito, sumada a una mayor acción de vigilancia por parte de la policía local".

"Hay muy pocas patrullas en el distrito, y aquí los delitos contra el medioambiente, como es este caso, son flagrantes, pero el Partido Popular hace la vista gorda. Al final, quienes pierden son los vecinos y vecinas de Churriana que no pueden disfrutar de parajes como este, espectaculares, que además corren el riesgo de convertirse en pasto para las llamas", ha concluido.