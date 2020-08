Ylenia ataca a la OMS por sus decisiones sobre la vacuna contra la Covid: "La incompetencia tiene consecuencias"

Tras el confinamiento, los rebrotes y la aparente llegada de la segunda ola de casos, es evidente que el coronavirus aún no se ha ido y temas como las medidas de seguridad o la vacuna están más de actualidad que nunca. Sin embargo, no todos están de acuerdo con ello, como Ylenia Padilla, quien ha atacado directamente a la OMS.

Bruce Aylward, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, aseguró en una rueda de prensa que la decisión de que la vacuna contra la Covid-19sea obligatoria recaerá sobre cada país. Esta noticia ha sido la que ha hecho que la exparticipante de Gandía Shore estallara.

"No voy a dejar que unos inútiles me obliguen a ponerme nada. Sí, lo digo", tuiteó la colaboradora de Sálvame este martes. Los mensajes no tardaron en llegar, pues muchos usuarios la criticaron por llamar "inútiles" a la OMS.

"No me la voy a poner", contestó tajante a un tuitero que le comentó que ella es persona de riesgo por tener la enfermedad de Crohn. "Han dejado puticlubs y fiestas taurinas funcionando. ¿Y yo me tengo que meter en la vena algo que ellos me digan que es bueno?".

"Su credibilidad no existe. La incoherencia e incompetencia tiene consecuencias", sentenció el rostro de Telecinco.

"Algunas tenéis muy poquita cultura", le contestó otro tuitero que llevaba el triángulo rojo antifascista en el nombre. "Esto que ha pasado con esta epidemia ya ha pasado con otras hace muchísimo años". Ante esto, Ylenia simplemente contestó: "Los del triángulo razonáis igual que los de la bandera. ¿ver más allá es tan difícil?".