Espadas propone a grupos un acuerdo presupuestario tras verano y ayudas puntuales a sectores sin bajar tributos

"No es el momento de rebajas de impuestos en el Ayuntamiento o en cualquier otra Administración, ya que esa fórmula que el PP fundamentalmente siempre esgrime de bajar impuestos es ahora mismo claramente inviable porque tenemos que mantener los servicios públicos. Por tanto, si bajan los ingresos, tenemos que hacer muchos cálculos para no bajar en calidad de servicio público", advierte, matizando que los ingresos "han de tender a mantenerse, no a reducirse".

Con esta base, subraya que los presupuestos de 2021 son "claves en cualquier administración ahora mismo", por lo que espera que se pueda conseguir un acuerdo "rápido" para ayudar a la reactivación de la ciudad. Para ello, tras pedir a la oposición "coherencia", planteará en septiembre a "los partidos políticos que han colaborado fundamentalmente" en la Comisión para la Reactivación Social y Económica de la ciudad un acuerdo presupuestario "con un planteamiento constructivo y sensible con la realidad de la ciudad".

Además, también apuesta por realizar a los partidos un "planteamiento muy concreto en septiembre" en cuanto al uso del remanente, esperando que el Gobierno permita su uso. Se trata, según señala, de "intentar alcanzar un acuerdo, a poder ser rápido, que despeje las dudas y que sobre todo, garantice la inversión pública generadora de empleo que la ciudad necesita en 2021".

"Tenemos que mandar a vuelta de verano un mensaje claro a los inversores privados que hay en la ciudad, así como a los sevillanos, de que la corporación municipal tendrá presupuesto 2021 y además los tendrá pronto, a poder ser de aplicación desde el mismo 1 de enero con un acuerdo político", argumenta.

Por todo ello, el alcalde ha esperado "altura de miras" de los miembros de la comisión de reactivación económica y social porque, "si hay un elemento de reactivación económica y social clave, es tener presupuesto 2021".

ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO

El presupuesto contará entre sus partidas claves con la dirigida al área de Bienestar Social, indicando que "evidentemente va a haber fondos que tengan que crecer como consecuencia de hacer frente a la emergencia social que genera la crisis". Así, indica que en 2021 habrá elementos de políticas sociales que, más allá de los gastos derivados del estado de alarma, tengan que incrementarse en ese sentido, mencionando la adquisición de mascarillas y otro tipo de material ante la emergencia sanitaria.

Espadas considera, por tanto, evidente que Bienestar Social y Zonas de Transformación Social requerirá más recursos ligado a los servicios sociales y la atención a las personas que hayan podido perder su puesto de trabajo, "con menos recursos o necesidades de sobreprotección". Sin embargo, subraya que va a hacer falta un "gesto claro y contundente" de la Junta, para que "ahora más que nunca sea una administración capaz de estar a la altura en relación con las políticas de empleo, con las políticas activas de empleo".

Así, pide que recupere su papel de "inyector de políticas de formación y empleo en un momento como el que estamos pero sobre todo de cara a cómo nos podemos encontrar en los próximos meses". "Necesitamos una Junta de Andalucía que sea claramente activa en ese sentido y que diseñe un presupuesto para reactivar la economía y, sobre todo, para generar empleo", asevera.