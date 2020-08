Joel Joan ataca a Berto Romero por sus palabras del independentismo: "Cuando los verdugos se hacen las víctimas"

El pasado viernes, Berto Romero concedió una entrevista a El País Semanal que no ha dejado indiferente a nadie. Desde el humor hasta Woody Allen, pasando por el independentismo son algunos temas de los que habló, y precisamente el tema de Cataluña es el que ha levantado ampollas y molestado a su compañero de profesión Joel Joan.

"Estuve callado todo el rato, a ver si cesaban ya con el puto ruido. Me dan mucho miedo estos episodios de fiebre colectiva y me gustaría, como a tantos, no vivir un episodio histórico", declaró Romero, quien asegura no posicionarse ni con los defensores de la unidad de España ni con los que están a favor de la independencia de la comunidad autónoma.

Al guionista, director y actor barcelonés Joel Joan, conocido por series como Periodistas o Plats bruts, no le gustaron demasiado estas palabras del humorista y este fin de semana no dudó en hablar sobre ello en Twitter.

"A mí me das miedo tú, cuando los verdugos se hacen las víctimas... ¡Mamá, miedo!", tuiteó.