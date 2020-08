Álvarez de Toledo: "Daba por hecho el ataque de la izquierda, del nacionalismo, pero no lo esperaba dentro del partido"

La que hasta la semana pasada era la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este martes que "desde el minuto uno" en el que fue nombrada hubo personas dentro del partido que criticaron su designación e intentaron "limitar" su acción política. Estos ataques, ha valorado la todavía diputada, fueron del todo inesperados e hicieron que los últimos meses no hayan sido "fáciles".

Así se ha expresado este martes Álvarez de Toledo en una entrevista, en la que ha reiterado, como ya dijo la semana pasada tras su destitución, que su libertad como portavoz no desafió nunca la posición del presidente del PP, Pablo Casado, uno de los motivos de su cese.

"El presidente del PP consideraba que mi manera de ejercer la libertad era incompatible con su autoridad. Yo pienso que la libertad no es indisciplina y que mi libertad nunca fue un ataque a la autoridad de Pablo Casado", ha opinado en Álvarez de Toledo en los micrófonos de Cope.

La exportavoz ha aseverado que desde que fue nombrada ha sufrido la oposición a su labor dentro del partido, por lo que su sustitución ha sido de algún modo un alivio, aunque no ha escondido que se encuentra "apenada" y "con un sentimiento de fracaso" dados los acontecimientos.

"Desde el minuto uno hubo personas que no solo criticaron mi nombramiento, sino que trataron de limitar mi acción política a la mínima expresión. Y eso era muy difícil de soportar. Yo daba por hecho el ataque de la izquierda, del nacionalismo, pero no me esperaba que dentro del partido sucediera eso", ha detallado la exportavoz.

Álvarez de Toledo también ha explicado que está valorando su continuidad como diputada -"tengo que meditar profundamente", ha dicho- y ha confesado que no habla con Casado desde el pasado lunes.

Asimismo, la exportavoz ha insistido en que hay que fortalecer la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez así como el espacio de centro derecha en España. "La moderación no la puede decidir la extrema izquierda. No logro desanimarme políticamente. Yo veo que España está al borde de una depresión profunda y que tenemos una obligación moral de decir que España no está obligada a repetir sus fracasos históricos", ha valorado la diputada nacional.