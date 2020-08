Más de 9.000 valoraciones y menos de 30 euros: así son los cascos 'bluetooth' que Amazon ha destacado en sus ofertas

A la hora de hablar de auriculares bluetooth no todo vale. Aunque no somos expertos en sonido, sabemos que entre las prestaciones que debemos exigirle a unos buenos cascos están una fidelidad alta, una conectividad potente y una autonomía que nos permita disfrutar de ellos donde y cuando queramos. Características que no siempre definen su precio pero que sí aseguran una buena compra; y, por ello, todos los que andamos en busca de unos wearables de calidad valoramos positivamente aquellos que cuentan con todas y, además, añaden otras que suman valor, como el hecho de que sean resistentes al agua o que incluyan un estuche inteligente que aumente el valor de su autonomía.

Este es el caso de los Umi que hoy Amazon ha rebajado un 15%. Estos auriculares, que pueden ser tuyos por menos de 30 euros, destacan por sus prestaciones, muy bien valoradas por los usuarios que ya los disfrutan. Y es que estos cascos acumulan más de 9.000 comentarios que le ha otorgado cuatro estrellas doradas y la etiqueta Amazon’s Choice, que avala que la relación calidad precio de estos cascos es inmejorable. ¿Quieres saber qué más ofrecen además de ser una ganga?

Los auriculares 'bluetooth', de Umi. Amazon

Cuatro motivos para hacerte con ellos

Un estuche inteligente. Estos auriculares de Umi se cargan de forma automática cuando se introducen en el estuche inteligente que se incluye en la compra, capaz de proporcionar hasta 24 horas de autonomía o hasta 100 de tiempo de inactividad, con la posibilidad de función de carga rápida.

