Personajes de Mario Bros

Toad es un pequeño humanoide con la cabeza en forma de champiñón. Es el fiel servidor y protector de la princesa Peach. Debido a su nula fuerza y tamaño, siempre termina por suplicar a Mario que sea él quien la rescate cada vez que es raptada. Su frase "Thank you Mario, but our princess is in another castle" (en español: "Muchas gracias Mario, pero nuestra princesa está en otro castillo"), es conocida por todos los seguidores del fontanero.