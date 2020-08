Arturo Valls y su loco invento para acercarse al público: "En qué momento hice caso al que me dio la idea..."

Mantener la distancia de seguridad se ha convertido en una premisa muy importante en la vida normal de todo el mundo y también, en los concursos de televisión con público en las gradas, que poco a poco han ido recuperándolo.

Pero hay algunos presentadores que echan de menos el contacto con ellos, pasearse y sentarse junto a los espectadores para hablar e interactuar. Como es el caso de ¡Ahora caigo! y Arturo Valls.

El presentador quiso enseñar este lunes el último invento que se le había ocurrido para acercarse al público: "Hay que ser un poquito manitas, tener imaginación... y a mí me sobra todo esto".

"He puesto la gallina al final de una caña y así os puedo acercar el micrófono. Es práctico, cómodo, fácil", señaló Valls, que se aproximó a las gradas para mostrar el funcionamiento de su invento.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

No resultó ser muy útil, porque más que poder escuchar al público, los espectadores intentaban pescar a la gallina mientras el presentador les pedía: "Por favor, no la toquéis, no la cojáis".

Al final se dio cuenta de que "no es ni cómodo ni nada" y admitió que "en que mala hora hice caso al que me dio la idea. No, que la idea era mía...", y dio paso a los concursantes y el comienzo del programa de Antena 3.