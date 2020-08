Cvirus.- PSOE pide a alcalde de Cañete la Real que ponga en marcha medidas ante el aumento de casos

"Desde que se detectó el primer caso hace 20 días el número ha ido en aumento, lo que supone una gran preocupación por parte de los vecinos dentro de una población muy envejecida", ha dicho en un comunicado Jurado, que ha mantenido una reunión virtual con la diputada socialista y vicesecretaria general del partido, Fuensanta Lima.

Ha agregado que "le hemos pedido una reunión al alcalde para ver cómo solucionar esta situación, tenemos 15 positivos en un municipio de 1.700 habitantes, Aranda no está tomando medidas como el cierre de todas aquellas instalaciones que no sean imprescindibles así como que inicie la fumigación y limpieza de los espacios públicos como el Parque de Luisa, por lo que, ante su dejadez, pensamos que tendrán que ser otras instituciones las que acaben tomando la iniciativa", ha criticado Jurado.

Además, ha solicitado que se destinen los fondos que se han remitido tanto la Junta como la Diputación así como el que había previsto para las fiestas municipales "para paliar la situación por la que pasan muchas familias vulnerables, lo hemos pedido en varias mociones", ha añadido.

En este sentido, Jurado ha pedido al alcalde que "haga algo ante los incumplimientos que vemos a diario en la vía pública, no se está dando información a la ciudadanía por lo que no sabemos si tiene o no controlada esta situación".

Así, ha solicitado el refuerzo del servicio de policía local o que Aranda se implique en las medidas ante el inicio del curso escolar, "no se ha reunido con la AMPA ni sabemos nada de cómo se van a llevar a cabo las labores de limpieza en un centro educativo que tiene más de 100 escolares", ha precisado.

Por otro lado, desde el PSOE han criticado que "no se estén llevando a cabo medidas preventivas como el control de aforo o de la distancia de seguridad en las instalaciones deportivas, especialmente el campo de fútbol, o que se controlen los horarios de cierre ni que se haya pedido la presencia de más efectivos de la Guardia Civil que, junto con la Policía Local, permita que se cumplan las medidas sanitarias establecidas con motivo de la pandemia".

"Es responsabilidad del alcalde el que se cumplan las situaciones de cuarentena, recibimos a diario quejas de vecinos que han estado en contacto con personas que han dado positivo por COVID-19 y que están paseando por el pueblo como si no pasara nada", ha concluido.

Por su parte, Fuensanta Lima ha expresado el deseo de los socialistas para la pronta recuperación de todas las personas afectadas en el municipio.

"Estamos viendo como el descontrol que están provocando los rebrotes también se da en la Junta a nivel regional, necesitamos certidumbres ante hechos como el inicio del curso escolar o el que haya centros de salud que permanecen cerrados por las tardes en plena pandemia, lo que ha provocado numerosas quejas tanto del personal sanitario como de los pacientes que están viviendo una situación previa al colapso", ha concluido.