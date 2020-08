Cabrera remarca presencia "constante y coordinada" de ambas Policías en Alameda y critica "oportunismo" del PP

Así ha respondido el Ayuntamiento a las críticas vertidas por el PP, este lunes, en relación a una supuesta oleada de robos sufridos por comerciantes y hosteleros de la zona. "La Policía Nacional es competente en situaciones de robo y en esta Comisaría pudieron denunuciar los hechos -los comerciantes afectados- que sucedieron hace cuatrodías y de los que el portavoz popular, Beltrán Pérez, se hace eco tarde y mal", ha señalado Cabrera en un comunicado.

Cabrera ha recordado, además, que Policía Local y Nacional coordinan diferentes operativos, "sobre todo en las madrugadas de cada fin de semana", cuando se combinan con dispositivos específicos como el de limpieza. "Respondemos a las demandas que nos hacen llegar asociaciones y entidades de la mano de la Subdelegación del Gobierno en las reuniones que se celebran en la Junta de Distrito".

El delegado municipal ha asegurado que la propia Policía Nacional inició una investigación de estos hechos "lamentables que condenamos desde el gobierno municipal", y ha señalado el "oportunismo" del portavoz del Partido Popular. "No es la primera vezque pide más policías en las proximidades de una Comisaría como ha vuelto a hacer en esta ocasión. También debería saber que las competencias a las que alude no son municipales, pero después de tantos años como concejal, con responsabilidades de gobierno incluidas,demuestra otra vez que su preocupación no es la de ofrecer soluciones".

Cabrera también ha recordado los diferentes procesos selectivos de Policía Local que se han puesto en marcha por parte de gobierno municipal, que han continuado incluso en la actual situación sanitaria, "frente a las cero plazas de Policía Local convocadas por Beltrán Pérez durante el Gobierno de Zoido, que llegó a la alcaldía con la mismapromesa de crear 400 puestos y que se tradujo durante cuatro años en los recortes que todavía hoy sufrimos".

Con estos nuevos procesos habrá al menos 31 policías locales nuevos incorporados a finales de año a través de los procesos de movilidad horizontal y otros 41 que iniciarán su formación, a los que se sumarán otros 91 de la última convocatoria aprobada, cuyo primer examen se realizará en septiembre. Asimismo, ha recordado que se trabaja para unaoferta de empleo correspondiente a 2020, ya aprobada en mesa de negociación con las centrales sindicales, con un total de 65 plazas (46 policías, 12 oficiales, cuatro suboficiales, dos inspectores y un intendente).