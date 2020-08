Gijón.- "Me motiva aún más que la extrema derecha esté nerviosita", replica Ron a Foro

Ron, en rueda de prensa en el Consistorio, ha incidido en que Foro insiste en "mentir, calumniar" y en las "amenazas" de llevarle ante los tribunales, a lo que ha dicho desconocer si el edil 'forista' Pelayo Barcia tiene algo personal contra él. Eso sí, le ha advertido de que si piensa que va a dar un paso atrás "es que no me conoce para nada. "Me motiva aún más que la extrema derecha esté nerviosita", ha añadido.

"Pues en los tribunales nos veremos, no tengo ningún problema", ha señalado el edil, quien, en esta misma línea, ha afeado la "hipocresía" del Grupo Municipal de Foro. Ron ha recalcado que en los 55 años de historia de la Empresa Municipal de Agua de Gijón (EMA) "nunca" se ha hecho un reparto de dividendos al accionista mayor, que es el Consistorio gijonés, a excepción de 2013, en el que la cantidad fue de un millón de euros.

Ha incidido en que ese millón de euros que la EMA transfirió al Ayuntamiento fue con destino a gastos generales. Y la misma cantidad transfirió Emulsa en 2012 al Ayuntamiento, que coincide con lo que abonó el Consistorio por la celebración en la ciudad de la Copa Davis.

OBRAS EN DICIEMBRE

En cuanto a las obras de la avenida de El Molinón, ha indicado que el pasado día 21 se sacó a licitación el proyecto, cuya adjudicación se estima para la última semana de agosto o primera de septiembre, de cara a que los trabajos den comienzo en diciembre.

El proyecto incluye, además, un sistema de recogida de todo el agua pluvial que se pueda acumular allí, con lo que se anula prácticamente el verter este tipo de aguas al colector de saneamiento.

Esto conlleva ahorros energéticos en el emisario de Peñarrubia o, en el futuro, costes a la Estación Depuradora de la Zona Este (EDAR) cuando funcione. Ese agua recogida, además, se podrá usar como regadío en las zonas verdes de la avenida de El Molinón, según el concejal.

Todo ello se enmarca en una apuesta del Ayuntamiento por la sostenibilidad y el Medio Ambiente. A colación de esto, ha recordado que en la urbanización de Calderón de la Barca ya se está contemplando la separación de aguas pluviales de cara a su posible reaprovechamiento futuro, y de igual modo en la reforma de la calle Río Eo para su uso por Emulsa. Esto servirá para reducir la factura de agua municipal.

Con todo, ha acusado a Foro de querer 'imponer' un continuísmo de su Gobierno anterior en las políticas a desarrollar; "y no lo van a conseguir", les ha advertido Ron.

Y pese a que Barcia dice no es el objeto social de la EMA este proyecto y no debería hacerse cargo, Ron ha sostenido que está más que justificado que la EMA es la responsable del mismo. Ha recordado, en este sentido, que la urbanización de la calle Río de Oro fue un trabajo conjunto de Obras Públicas con la EMA.

Por todo ello, Ron ha recalcado que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es ejecutar proyectos, cambiar la ciudad en consonancia con los tiempos que tocan y no "la más absolutamente nada", que es lo que, a su juicio, hizo Foro en ocho años de Gobierno. "Me niego a estar cuatro años sin hacer nada", ha remarcado el edil.

Según el edil socialista, la EMA tiene dinero para inversiones y es de donde va a salir la financiación de este proyecto. Se hará unido al mismo, un estudio de tráfico y vías alternativas. Eso sí, ha dejado claro que la avenida, "pese a quien le pase", va a ser peatonalizada.