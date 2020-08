El Ayuntamiento de Pontevedra anula la Feira Franca ante la "mala" situación epidemiológica y "por responsabilidad"

Esta medida ha llegado solo una semana después de que la edil de Fiestas anunciase la puesta en marcha de una Feira Franca que, adaptada al protocolo sanitario, prescindía del espectáculo inaugural y del desfile que escenificaba el transporte del vino por las calles del casco antiguo. Carme da Silva ha calificado de "dolorosa" esta decisión que afecta a los actos y actividades "simbólicos" que se iban a mantener, como la decoración del centro histórico de la ciudad y los pasacalles.

"La cosa no va bien", ha insistido Carme da Silva, sobre los rebrotes, lo que ha llevado a "reconsiderar la pequeña programación" prevista. "Llevamos un verano de actividades muy intensas y no sería responsable trasladar socialmente que hay una fiesta cuando no es así", ha añadido.

Da Silva ha precisado que desde el Servizo de Festas del ayuntamiento se procederá de forma inmediata a visitar los locales de hostelería vinculados a esta celebración para informarles sobre esta novedad y detallar que, en la fecha festiva que ha sido anulada, podrán desempeñar su actividad como un día normal bajo cumplimiento de las normas sanitarias.

"Los locales de hostelería funcionarán con las autorizaciones que tienen y en las condiciones normales de cualquier otro sábado de verano o con la que estén vigentes", ha explicado la edil nacionalista.