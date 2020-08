Lolita sorprende con una misteriosa reflexión en Instagram: "Con distancia de seguridad para que no me vean llorar"

Lolita Flores se ha abierto en canal en su cuenta de Instagram con un par de publicaciones en las que se ha mostrado al natural, pero con unos mensajes cargados de misterio.

La hija de Lola Flores compartió un vídeo en la playa acompañado de un texto en el que que miraba "a la vida con mascarilla en mano" y siendo "libre y sin tapujos".

"A quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo confieso que sí soy pecadora", escribió. "La puerta está abierta, el último que salga que la cierre (...) Basta ya de postureo delante del mundo, porque luego eso se paga, y se paga con lágrimas".

Este lunes, la cantante y actriz ha continuado en el mismo tono con un texto junto a una foto de Noah, el hijo de Elena Furiase, en el que repetía unas palabras similares y añadía que la espalda de su nieto es su mapa: "En ese mapa encuentro mi tesoro, no hay que preocuparse tanto por mí, sino intentar conocerme mejor".

"A su lado con distancia de seguridad y con mascarilla. La distancia para que no me vean llorar, reírme, amar y emborracharme; las mascarillas para que no escuchen palabras feas que les puedan doler, pero sin una y sin otra soy la mujer que le planta cara ante las adversidades", ha escrito.

"Cuanto más sé, más libre soy, tontos de aquellos que piensan que callando me ganan. Me gana la palabra, sobre todo la palabra verdadera que sale de las entrañas", ha continuado. "Estoy bien, planteándome esa espalda de la que yo ojalá pueda ver crecer como me gustaría", ha concluido, no sin antes decirle a su nieto que le quiere.

Se desconoce la razón de estos misteriosos mensajes de Lolita, pero se ha mostrado tal y como es y con una reflexión que, aunque muchos no hayan entendido, le ha salido del alma y en forma de declaración de amor a Noah.