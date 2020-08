El Batel acoge el próximo sábado un doble concierto de María de Juan y MAVICA

Ambas cantantes comenzaron su carrera musical en Londres. María de Juan publicó en febrero su primer trabajo en solitario, llamado 24/7, producido por Manuel Cabezalí y en el que ha participado el cantante y teclista Víctor Cabezuelo, líder de la banda Rufus T Firefly.

De Juan ha heredado la pasión por la música y los escenarios de su familia, pues su tío abuelo fue Gregorio García Segura, uno de los más prolíficos compositores del cine español, y su padre es el actor cartagenero Jorge de Juan, director del teatro Cervantes de Londres y de Spanish Theatre Company.

La segunda actuación la ofrecerá Marta Casanova, una de las artistas emergentes del panorama musical actual, que bajo el nombre artístico de MAVICA interpreta un folk elegante.

La cantante y compositora cartagenera se presentó ante el público de su ciudad en la pasada edición de La Mar de Músicas, aunque Marta reside en Londres, donde finalmente encontró el lugar y el entorno adecuados para materializar su EP debut.

'Gone ' (2019) es una colección de canciones llenas de pop folk elegante que le valió hacerse un lugar en festivales como Mad Cool y Vida Festival, entre otros, así como telonear a artistas internacionales como Roo Panes, Blanco White, Alice Phoebe Lou o Jonathan Wilson.

'Send me to the water' es el título del segundo EP de MAVICA, publicado en abril, en el que la cantante da un paso adelante en su sonido y composición.

El doble concierto tendrá lugar en La Terraza de la Muralla, con asientos numerados y respetando las medidas de seguridad. El precio de las entradas es de 10 euros y se pueden comprar en la página web '