Joaquín, exnovio de Ana Soria: "Estando conmigo, ella hablaba con un torero mayor"

Ayer acudió a Viva la vida Joaquín Giménez, el exnovio de Ana Soria antes de que comenzase su relación con Enrique Ponce, y sus declaraciones no dejaron a nadie indiferente.

Durante su primera aparición televisiva, Joaquín solo tenía bonitas palabras para Ana aunque se mostró muy cauto con lo que decía ya que, según explicó, había recibido una advertencia vía burofax del despacho de abogados del torero.

"Los abogados de Enrique me enviaron un burofax por correo y WhatsApp para que no hablase de su vida privada. Me sorprende por parte de él. Ellos no me pueden prohibir que vaya a algún sitio porque yo haya sido novio de su actual novia. No tengo miedo", reveló el joven de 25 años.

Joaquín y Ana se conocieron en Granada durante su etapa universitaria, comenzando una relación que duró 8 meses hasta que ella inició su actual relación con el Diestro.

Todo fueron palabras de cariño hacia Ana por parte de Joaquín, pero a medida que avanzaba la tarde, el joven se empezó a dar cuenta de que las fechas no cuadraban. Aunque no quiso hablar más sobre el tema, sí que dejó ver que se sentía engañado, ya que todo apunta a que Ana comenzó su relación con Enrique cuando aún estaban juntos: "Obviamente", comentaba.

El joven comentaba que fue en julio del 2019 —cuando terminó su relación con Ana— cuando descubrió que la abogada hablaba con el torero, aunque él desconocía su identidad. "Estando conmigo, ella hablaba con un torero mayor. Me decía que le comentaba alguna foto de Instagram y cosas así. Está ilusionada, pero por la diferencia de edad, no sé si va a llegar lejos. No le veo futuro a la relación", confesaba.