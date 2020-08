Tres trucos para sacarle partido a tu secador iónico (y cómo conseguir el más famoso de Cecotec a mitad de precio)

Confiésalo: este verano no has cuidado de tu pelo tanto como te habías propuesto en junio. Durante estos meses de calor, la mayoría sometemos a nuestro cabello a muchos factores que afectan a la salud capilar y, también, al aspecto del cabello, dejando de lado aquellas medidas que sabemos que pueden frenar la sequedad y el frizz y protegerlo de raíz a puntas. Pero, no hay verano sin exposición solar, cloro o sal; y, aunque sean los que provocan una visita de urgencia a la peluquería, no estamos dispuestos a renunciar a ellos.

Sin embargo, después de estos excesos estivales, y aunque hayamos saneado las puntas, llega el otoño, con su lluvia, humedad, viento y frío. Condiciones ambientales que nos obligan a echar mano de herramientas de calor para evitar los pelos rebeldes y el encrespamiento desmesurado. ¿El resultado? Una melena seca, sin brillo y sin cuerpo. Y es que, ¿estás seguro de estar utilizando un buen secador? Aunque no te lo hayas planteado nunca, esta pregunta es esencial: si no utilizas uno que se adapte a tus necesidades, lo único que lograrás es acentuar el círculo vicioso de frizz y deshidratación.

Evitarlo, no obstante, está en tus manos: solo debes apostar por un secador iónico y empezar a disfrutar de las ventajas de tener uno. Gracias a su flujo de iones, estos gadgets son capaces de dividir las moléculas de agua para facilitar su evaporación, de tal modo que la humedad exterior desaparezca al tiempo que la cutícula recibe la hidratación que necesita para revitalizar la fibra. Un proceso rápido y efectivo para lucir pelazo que, además, puede disfrutarse de la mano de Cecotec con una gran rebaja. La marca ha rebajado a mitad de precio su secador iónico más popular, el IoniCare 6000 RockStar Ice, y también otros tantos modelos a los que sacarles partido.

El el IoniCare 6000 RockStar Ice, de Cecotec. Cecotec

Cómo sacarle partido a tu secador iónico

Seca siempre el cabello boca abajo. De este modo favoreceremos su volumen natural y evitaremos que, con el peso, se apelmace en la zona de la raíz, que, a su vez, engrasará más esta zona. Sí, hay un momento para el calor. Aunque lo más recomendable es secarse el pelo con aire templado, en el último momento, y ya con la cabeza en su posición natural, es bueno aplicar calor para fija el peinado y domar el encrespamiento de la última capa. Aire frío para acabar. Si lo que quieres es lucir un pelo brillante y lleno de vida y movimiento, el aire frío es tu gran aliado. Solo tienes que darle 30 segundos al botón de frío y repasa tu melena para absorber todas las bondades de las bajas temperaturas para tu pelo.

