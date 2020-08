Trabajadores de Urgencias claman que el servicio no está preparado para la pandemia

Tal y como ha relatado a Europa Press Ana Pérez, enfermera portavoz de los trabajadores, urge que el Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro se prepare para poder aislar a los casos de Coronavirus COVID-19.

Ha asegurado que "Urgencias no está preparada para esta situación" y no se puede dar el aislamiento necesario, lo cual, ha indicado, es un peligro incluso para los trabajadores.

Así, ha relatado cómo se solicitó aislar los boxes y aún hay diez sin aislar.

"Ya no sólo estamos hablando de que haya saturación por el Coronavirus, es que no tenemos espacio para poderles atender", ha contado y ha añadido el "agravante" de que esto también hace que se llenen las salas de espera, "perdiendo la distancia de seguridad".

Las infraestructuras "no se han arreglado, no ha habido obra" ha indicado. Ha añadido que el adosado que se ha preparado "todavía no se ha podido abrir, es pequeño, las salidas de aire y los filtros de ventilación están orientados a la zona limpia"; por todo ello, ha afirmado: "No sé si lo podremos inaugurar, ni si servirá de mucho más".

Ha asegurado que preparar Urgencias "no sería mucha obra" porque, en el caso de los boxes, "es acristalarlos". Ahora están separados por cortinas, y no se sabe si un paciente es positivo hasta que se conoce la PCR.

A esto ha sumado que los pacientes se "acumulan" porque "hasta que no sale la PCR no suben a planta". Por ello, ha añadido a las peticiones "medidas para un ingreso más rápido".

Para esta trabajadora, "sería aconsejable" que lo que la consejera ya tiene "manuscrito de todos los problemas" que le transmitieron en una reunión a principios de julio lo solucionara, porque "es urgente".

Un aumento de plantilla es otra de las peticiones de los trabajadores, porque afirman estar "bajo mínimos", además, "desde hace años".

"Necesitamos que no se queden pacientes acumulados en Urgencias pendientes de ingreso, y necesitamos que aquellos servicios que se puedan abrir, como es el caso de la prehospitalización, se haga con personal propio", ha relatado.

Así, ha dicho, "si Urgencias está colapsada y se abre un servicio con un trabajador de Urgencias dejan una enfermera, un auxiliar y un celador menos y empeoran la situación".

Piden una enfermera más por turno, un auxiliar también por turno y que los celadores que por la mañana están en triaje no estén también en PH, y por la tarde y la noche uno más.

En cuanto a los médicos, "la situación es más complicada", porque el 75 por ciento de los que se contrataron para el pico de la pandemia "se han ido" y ahora habría que evaluar necesidades.

"Para Urgencias no se contrataron, estábamos los mismos, salvo una persona de refuerzo, y esa persona en el momento en el que el pico desapareció, desapareció también", ha dicho.

Ha indicado que Urgencias "tradicionalmente es un servicio en el que acude mucha gente, del orden de 250 y trescientas personas diarias, tradicionalmente está saturado, luego hay momentos en que eso se convierte en colapso".