Miguel Bosé vuelve a la carga contra la vacuna de la Covid: "Si es obligatoria, creo que hay algo dictatorial detrás"

Miguel Bosé continúa mostrando su polémica postura con respecto al coronavirus. Ya declaró que iba a publicar en sus redes su opinión sobre esta pandemia asegurando que ve "mucha manipulación" y con el fin de "aclarar" las cosas que se estaban diciendo sobre él después de la manifestación antimascarillas del pasado 16 de agosto. Este domingo, el cantante se ha centrado en mostrar su ya conocido rechazo a la vacuna de la Covid-19.

El autor de Amante bandido explicó en Instagram que él se ha puesto vacunas en alguna ocasión, como cuando ha viajado a África, pero estas no tenían "nada que ver con las que se usan o fabrican hoy".

"Hay determinadas vacunas que no me las voy a poner. Espero que no me obliguen a ponérmelas y, sobre todo, que no sean condicionantes", añadió Bosé, refiriéndose a que no necesite ponérsela para hacer determinados hechos como viajar o que sus hijos vayan a la escuela.

"Si nos quieren vacunar a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás, empiezo a pensar que hay algo dictatorial por detrás", sentenció. "Hay que informarse y, sobre todo, contrastar (...) Si a pesar de lo que se ha dicho, tú decides que te la quieres poner, póntela".

"Yo tengo información que te está contando cuáles son los riesgos de los contenidos de las vacunas. Están documentados por los mismos científicos que han estudiado en las mismas escuelas y universidades que los que apoyan la vacuna", añadió.

De este modo, Miguel Bosé sostiene que los negacionistas no son "conspiranoicos", sino gente que se ha "creado un criterio" tras informarse: "No digo 'no' a la vacuna, digo 'no' a esta vacuna".