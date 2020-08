Madrid ordena en Tielmes el cierre de la hostelería y pide reducir la movilidad

La Comunidad de Madrid ha decretado la suspensión cautelar de la hostelería y restauración presencial en la localidad de Tielmes, así como cualquier actividad de ocio con asistencia de público y el cierre de parques y jardines ante la posibilidad de que se esté produciendo transmisión comunitaria de coronavirus.

También se ordena la clausura provisional del centro de día integrado en el centro residencial La Solana y se estipulan recomendaciones dirigidas a limitar la movilidad en el municipio.

Así lo establece en una orden de la Consejería de Sanidad publicada este domingo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y de aplicación inmediata ante la situación epidemiológica de este municipio del sureste de Madrid, que tiene una alta incidencia de la enfermedad.

Fuentes del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero han detallado que se han detectado 22 casos positivos en Tielmes, con una población de 2.650 personas. Además, exponen que su tasa de incidencia de Covid-19 es "muy alta", con 830 por 100.000 habitantes.

Por tanto, se tratan de medidas específicas para este municipio complementarias a las instrucciones preventivas ante el Covid-19 en el ámbito regional para atajar transmisión de la enfermedad.

Impedir la "expansión descontrolada del Covid en Tielmes"

"La situación epidemiológica actual en Tielmes, donde existen brotes de Covid-19 y datos indicativos de que puede estar produciéndose transmisión comunitaria, hacen necesario advertir y recomendar a la población restringir el movimiento y la actividad social para disminuir la transmisibilidad de la enfermedad".

Además, para impedir en la medida de lo posible la "expansión descontrolada" del Covid-19 en el municipio de Tielmes y su "extensión fuera del mismo", Sanidad ve "preciso adoptar medidas de precaución, restringiendo actividades que, por sus características, pueden favorecer la propagación del virus".

Por ello, se suspende la actividad de hostelería y restauración en formato presencial (sí se habilita la entrega a domicilio) y los mercadillos al aire libre, junto a cualquier actividad de ocio con asistencia de público.

Sanidad recomienda a todos los ciudadanos que tengan residencia habitual en Tielmes que limiten su movilidad fuera del mismo, salvo que concurran circunstancias que justifiquen el desplazamiento fuera del término municipal "por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza".

Además, pauta la recomendación inversa a los ciudadanos que no tengan residencia habitual en esta localidad para que eviten desplazarse salvo que concurran las mismas circunstancias establecidas en el apartado anterior.

También se aconseja no superar el número de 10 personasen las reuniones sociales, celebraciones, actos religiosos o velatorios, tanto en espacios de carácter público como privado, así como evitar las salidas y visitas en los centros residenciales de personas mayores.

No habrá consulta judicial sobre las medidas al no afectar a derechos

La vigencia de estas medidas restrictivas cobran vigencia desde este domingo y se mantendrán durante los próximos 14 días, con posibilidad de prórroga en función de la evolución epidemiológica, desgrana la resolución rubricada por la directora general de Salud, Elena Andradas.

También se informa a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Tielmes, a los efectos de recabar su cooperación y colaboración, en su caso, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Policía local, para el control y aplicación de estas instrucciones.

Desde la Consejería de Sanidad han explicado que las recomendaciones sobre la movilidad introducidas en la orden "no tienen problema jurídico". Por otro lado, han subrayado que el resto de disposiciones "no afecta a derechos fundamentales", por lo que no se necesitaría una ratificación judicial".

Por tanto, no habrá esa consulta al ámbito judicial como ocurrió anteriormente con las modificaciones de la orden de medidas preventivas ante el coronavirus para la situación de nueva normalidad.

El ayuntamiento "no se puede hablar de focos aislados"

El Ayuntamiento de Tielmes decretó desde el pasado 15 de agosto el cierre de la piscina municipal y las dependencias del Consistorio hasta nueva orden, así como la clausura de parques y jardines.

Su alcalde, Miguel Ángel Barbero justificó estas actuaciones para controlar la enfermedad en la localidad. "No ha sido una decisión sencilla pero consideramos prioritario preservar la salud", detalló en el citado decreto.

También aludía el Ayuntamiento durante el pasado jueves que se habían realizado 200 PCR en la localidad y se habían confirmado 24 positivos, estando a la espera de resultados de unos 70 diagnósticos. En Sanidad han aclarado que el número detectado de infectados es de 22.

"La situación epidemiológica actual en nuestro municipio indica que no se puede hablar de focos aislados, sino que puede estar produciéndose transmisión comunitaria de Covid-19", explicaron ayer desde el Consistorio.

Por este motivo, explicaban a la ciudadanía que la Dirección General de Salud Pública advertía y recomendaba a la población del pueblo "restringir el movimiento y la actividad social para disminuir la transmisión de la enfermedad", para lo cual este sábado emitió una resolución específica para atajar la transmisión en Tielmes.