Tu horóscopo diario: domingo 23 de agosto de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 23 de agosto de 2020.

Aries

Te dedicarás a algo que no te apetece demasiado hacer, pero es cierto que sabes que no te queda otro remedio porque será algo necesario para ti o para algún familiar y significa, en el fondo, trabajar para algo que mejora las condiciones de vida.

Tauro

No te va a importar estar hoy muy a tu aire y hacer varias actividades de manera individual. Quizá esa soledad sea algo casual y pronto puedas cambiar esa situación que por otra parte no tiene porque ser negativa. Sácale el mejor partido.

Géminis

Esa estrategia para acercarte a una persona que te interesa en algún sentido no es mala, ya que si vas demasiado de frente quizá solo consigas asustarla. Muéstrate apacible, con tranquilidad y empatía y verás cómo se abre el camino ante ti sin problema.

Cáncer

Alguien poco conocido, incluso un desconocido, te facilita hoy algo que estabas buscando o que necesitabas y es algo que de repente te va a poner de muy buen humor. Aprovecha para encarar una conversación poco apetecible con un familiar.

Leo

Será un buen día para permitirte un pequeño capricho, quizá algo relacionado con un plato que te guste mucho y que no pruebes muy a menudo, o algo parecido. Ese pequeño detalle te hará disfrutar de un día muy placentero y relajante. Aprovecha.

Virgo

Quizá te excedas al pedir algo fuera de lugar a tu pareja o que dedique más tiempo a tus intereses y aficiones que a los suyos. No debes organizar todo al milímetro, deja que ella o él escoja lo que le apetece y tenga su tiempo adecuado para hacerlo.

Libra

Hoy renace en ti cierto desasosiego por un tema económico que aún no has visto solucionado como te gustaría y que ya empieza a atrasarse demasiado. Es cierto que la solución no va a ser inmediata, así que quizá tengas que pedir cierta ayuda.

Escorpio

Te sientes con cierto despisten temas de elección de tu futuro y tienes ante ti una cierta incertidumbre ya que algunas circunstancias han cambiado bastante y eso te hace tener dudas. En cualquier caso, debes elegir con el corazón, algo que te apasione hacer.

Sagitario

No tienes porqué dudar de la palabra de una persona que te está ayudando a hacer algo porque creas que no lo hace de corazón y que tiene intenciones ocultas. Recibe todo lo que te de con más positividad y sin pensar mal de antemano.

Capricornio

No es necesario que te pongas pesimista y aparques definitivamente un proyecto o un deseo que realmente maduras desde hace algún tiempo. Cierto que no es el momento oportuno, pero llegará un poco más adelante. Solo es cuestión de paciencia.

Acuario

Descubres a alguien, quizá en las redes sociales, que te atrae mucho porque es diferente o porque realmente se parece a ti en muchas cosas y eso te hace pensar en conocer a esa persona cuanto antes. Hazlo, puede ser algo muy emocionante para ti.

Piscis

Quizá te pese hoy bastante la convivencia y eso es algo que no puedes cambiar en este momento por muchas razones. Mirar para otro lado no es positivo, pero ahora puede servirte para darte tiempo a plantearte lo que deseas realmente. Pregunta a tu corazón.