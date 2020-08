Unos 50 jóvenes en cuarentena en Alfaro, que ha tenido que cerrar espacios públicos ante incumplimientos

20M EP

Casi medio centenar de jóvenes - 47- se encuentran en cuarentena en Alfaro, tras dar positivo tres de ellos, después de las 'no fiestas' del municipio del pasado fin de semana. No obstante, el hecho de que alguno no esté guardando el confinamiento ha llevado al Consistorio alfareño a tener que cerrar algunos espacios públicos - polideportivos, parques infantiles o museos, entre otros-, según ha confirmado a Europa Press la concejala, Raquel Pedraja.