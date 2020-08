La Creex considera un "avance" la disposición sobre el ocio nocturno de Extremadura que evita el "caos" e "injusticias"

Una modificación que, según indica Creex en una nota de prensa, aclara que los locales afectados por la orden de cierre son aquellos contemplados en el Grupo E del artículo 4 de la Orden de 16 de septiembre de 1996, es decir, discotecas, salas de baile, cafés-teatro, cafés-concierto, salas de fiestas con espectáculos y tablaos flamencos, que realizan su actividad preferentemente por la noche y cuyo horario de cierre en verano se alarga hasta las 5 horas.

Sin embargo, lo cual considera "mucho más importante", en la nueva resolución se indica que estos locales sí podrán permanecer abiertos hasta la 1 de la madrugada, igual que el resto de la hostelería, siempre que dispongan de terraza y la actividad se realice exclusivamente en esta, y no en el resto del local.

Además, se aclara que los eventos multitudinarios para los que se necesita autorización previa son aquellos que reúnan a más de 500 personas, y se exceptúan de esta obligación a las celebraciones de bodas, bautizos, comuniones y eventos similares.

También han valorado positivamente la disposición del consejero de Sanidad a dialogar con la entidad, como organización más representativa del empresariado extremeño, para plantear dudas y puntos de desacuerdo de la resolución original, así como a modificar aquello que resultase "un agravio o generase inseguridad jurídica, unas demandas que ha atendido en parte".

Peinado ha explicado que, sin ser la solución que se hubiera deseado, en tanto que siguen cuestionando que en estos locales si se toman las medidas precisas no se pueda disfrutar del ocio, dado que en Extremadura la situación "no es igual que en otros lugares, y no se deben aplicar las mismas restricciones", sí supone un "avance".

Así, señala que en los términos que se recogía el cierre en la disposición ahora modificada "se habría generado un caos, incertidumbre e injusticias, además de dar la puntilla a muchas empresas y perderse muchos empleos, sobre todo si tenemos en cuenta a que a día de hoy el Ministerio de Trabajo no ha movido ficha para aclarar en qué situación en cuanto a ERTE quedan los locales a los que se impide realizar su trabajo".

En este sentido, ha subrayado que en ocasiones como esta el "valor" de la tarea de esta organización está "más en lo que evita que en lo que hace", al tiempo que ha añadido que "al menos parcialmente" se ha evitado "una medida que llevaba a la ruina segura a muchas pequeñas empresas y autónomos".

Asimismo, ha comentado que es "solo un paso más, un avance", pero advierte de que no pararán y seguirán "dialogando, proponiendo y negociando para que se faciliten medios para la supervivencia del tejido productivo, fundamental para recuperar a medio plazo la economía y el empleo y sostener el Estado del Bienestar".

"Daremos la batalla, con propuestas y demandas, allí donde creamos que las restricciones o medidas que se imponen son injustas, poco claras o exageradas, porque estamos de acuerdo en que la salud es lo primero, pero no en el falso debate 'o salud o reactivación económica'. Se puede y se debe actuar en los dos frentes, con medidas preventivas y de control que permitan, dentro de la normal anormalidad de la situación, que las empresas funcionen", ha concluido.