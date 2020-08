La primera gran bronca entre Enrique Ponce y Ana Soria

El romance de Enrique Ponce y Ana Soria salió a la luz hace unas semanas y ya se ha convertido en uno de los temas más hablados de este verano.

Las continuas muestras de amor de la pareja que publican a través de las redes sociales y los días de vacaciones que pasan juntos hacen pensar que su relación es totalmente idílica, pero nada más lejos de la realidad.

El pasado 18 de agosto, mientras la pareja se encontraba pasando el día en el Cabo de Gata, tuvieron una fuerte discusión, según cuenta Juan José Sánchez, un vigilante de playa que fue testigo de lo sucedido a La Razón.

"Los gritos fueron subiendo de tono y se oían a distancia. No me quedó más remedio que acercarme para ver qué ocurría, y al ver al torero y a su novia discutir acaloradamente me quedé de piedra. Menudo espectáculo…", confiesa.

Otros testigos también le contaron al vigilante que les vieron "muy nerviosos, no supieron controlarse… y saltaron los insultos y los reproches. Los motivos del altercado debieron ser muy fuertes para que Ponce se alterara tanto. Fue un episodio muy desagradable y a la vista de todo el mundo".

Además, estos bañistas también aseguran que el nombre de Paloma Cuevas salió en algún momento de la discusión, por lo que podía ser el motivo de esta.

"El rostro de esa chica (Ana Soria) era todo un poema, parecía haber llorado, se la veía muy afectada", reconoció el vigilante.