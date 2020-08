Més de 2.000 persones que cuiden als seus familiars s'inscriuen per a rebre el reconeixement professional

La Generalitat Valenciana xifra en més de 2.000 les persones cuidadores d'un familiar dependent que s'han inscrit en el cens que es va habilitar el mes de novembre passat perquè se'ls puga reconéixer professionalment aquesta labor, com a pas previ a una homologació professional.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha recordat que aquest cens és resultat de l'acord aconseguit entre la Vicepresidència, la Conselleria d'Educació i la d'Economia Sostenible per a impulsar un pla d'actuació dirigit a les persones cuidadores en l'entorn familiar que desitgen integrar-se laboralment en el sector professionalitzat d'atenció a persones dependents, i no disposen de qualificació professional específica.

Aquest acord de col·laboració ofereix a les persones cuidadores que ho desitgen i ho sol·liciten la possibilitat d'accedir a una qualificació professional d'Atenció Sociosanitària a Persones en el domicili o en institucions socials, com a residències o centres de dia.

S'estima que aquesta iniciativa podria beneficiar a les 36.761 persones cuidadores en l'entorn familiar menors de 65 anys que hi ha en aquests moments en la Comunitat Valenciana. Per províncies, 12.324 a l'Alacant, 4.116 a la Castelló i 20.321 a la València.

Les persones que sol·liciten aquest reconeixement hauran de complementar la seua formació amb altres accions formatives. A més, per a la seua qualificació es tindran en compte els cursos de formació organitzats per la Conselleria d'Igualtat o pels ajuntaments en matèria de dependència amb una duració mínima de 25 hores.

'L'economia de la vida'

La vicepresidenta ha ressaltat que aquest pla "és un clar exemple de les polítiques impulsades pel Consell del Botànic, que pretenen una forma diferent de construir un model de creixement basat en l''economia de la vida', reconeixent a les desenes de milers de persones, majoritàriament dones, que es dediquen a coses tan necessàries com criar, cuidar i curar".

"Aquestes són tres activitats imprescindibles per al sosteniment de la vida”, ha continuat. “Situacions com les viscudes recentment a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19 han servit per a posar en evidència que aquestes han de ser les bases sobre les quals es construïsca la societat, en el present i en el futur", ha sostingut.

La vicepresidenta ha incidit en què es tracta d'una iniciativa del Consell que suposa "un pas més en el reconeixement de drets, en aquest cas dirigit a les persones que ho han deixat tot per a atendre les persones dependents, i que en el 82% dels casos són dones".

Primers cursos

Des d'Igualtat ja s'ha traslladat a la Conselleria d'Educació la relació d'inscripcions que s'han produït en el cens de persones cuidadores en l'entorn familiar que compleixen els requisits a data d'1 de juliol i que ascendeixen a un total de 2.069 persones.

Per part seua, la Conselleria d'Educació està preparant la convocatòria de les primeres places a les quals podran aspirar les persones inscrites en el cens per a realitzar la formació necessària que reconega la competència professional que han adquirit per la seua experiència com a cuidadors.

Des d'Igualtat i Polítiques Inclusives es va enviar el mes de novembre passat una carta informativa a les persones cuidadores en l'entorn familiar susceptibles d'acollir-se a aquesta mesura, indicant-los els passos a seguir per a inscriure's en el cens i accedir a un procediment que tindrà en compte l'experiència com a persona cuidadora en l'entorn familiar, i que es podrà completar amb uns mòduls formatius que s'oferiran a aquest efecte per part de la Conselleria d'Educació i Labora. La mesura, ha conclòs la vicepresidenta, "tanca el cercle de professionalitzar les cures en l'entorn familiar".