Miguel Bosé explica el motivo por el que usa la mascarilla "a veces" y reivindica que "la población sana" deje de utilizarla

Miguel Bosé ha publicado este viernes un nuevo vídeo en Instagram para dar su opinión acerca del uso obligatorio de las mascarillas. Hace solo una semana, el cantante animó a la población a acudir a la manifestación que tuvo lugar el 16 de agosto contra las medidas impuestas por el Gobierno frente a la Covid-19.

Después de recibir una oleada de críticas, el músico compartió el pasado jueves un vídeo explicando que "el bicho existe y ha matado a mucha gente", unas palabras que se contradicen con el discurso que había estado promulgando días atrás. No obstante, esta vez ha compartido una nueva grabación en la que se mantiene en su postura de no usar la mascarilla "por obligación".

En el último post, el autor de Don diablo explica que las mascarillas deben llevarlas los sanitarios, los pacientes de riesgo y los ancianos. Sin embargo, el resto debería, según él, prescindir de esta. "La población tendría que estar en la calle trabajando, produciendo y ganando su dinero para poder subsistir, pagar sus impuestos y hacer una vida normal", dice, porque "hay que respirar".

Por otro lado, Bosé, que a finales de julio fue visto usando la mascarilla a la salida de un supermercado, cuenta el motivo por el que se pone en ocasiones. "Me la pongo cuando voy a entrar en lugares que a la gente le puede molestar", avanza antes de aclarar el motivo de peso: "Tengo un documento médico que me permite no llevarla porque, como bien oís, tengo asma".

Ante el panorama "de histeria", el artista lanza una pregunta: "¿Dónde estaba la historia el año pasado o hace dos o tres años, cuando hubo un contagio de gripe más masivo?", se pregunta, a lo que añade, a modo de conclusión: "A la mascarilla obligatoria, generalizada y sin excusas digo no".