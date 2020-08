El desternillante vídeo de los gritos de Kiko Rivera volando en parapente sobre el mar

Kiko Rivera disfruta este verano de mucho tiempo libre en compañía de su familia y sus amigos. Por ello, recientemente aprovechó para probar una experiencia nueva: volar en parapente. Sin embargo, parece que no le gustó demasiado, tal y como se comprueba en su último vídeo en Instagram.

Volar sobre el mar es un sueño que a muchos les gustaría cumplir. No obstante, cuando algunos lo prueban... se acaban arrepintiendo. Y así le ocurrió al hijo de Isabel Pantoja, que vio cómo su miedo aumentaba a medida que aterrizaba sobre el agua.

El productor recoge este momento en un vídeo que ha publicado en Instagram, donde que se le ve a él con su amigo maniobrando intentando controlar, sin mucho éxito, el parapente. "No me vuelvo a subir. Pasé tela de miedo y os merecéis verlo", ha escrito el productor.

Ante esta situación de impotencia, Rivera acaba gritando por el pánico frases como "bájame de aquí" o "no, cabrón, estate quieto" mientras su compañero no podía aguantar la risa. Y lo mismo le ha pasado a sus seguidores, que han comentado el vídeo asegurando que no tiene desperdicio.