La localidad oscense de Naval acondiciona apartamentos para atraer a nuevos pobladores y luchar contra la despoblación

El alcalde de Naval, Eusebio José Buil, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que estas viviendas son "prácticamente de nueva construcción y el alquiler tiene un precio muy asequible, de unos 200 euros al mes". Además, el único requisito imprescindible para vivir en estas viviendas es empadronarse en el municipio.

"Una de las viviendas está habitada por el guardia civil que ocupa el puesto de Naval y, en la otra, tenemos a una pareja de Barcelona que ya se han retirado y se han venido a vivir la tranquilidad del pueblo", ha añadido Buil.

En la actualidad, Naval tiene censados a 270 vecinos y, en la última década, la tendencia demográfica ha sido "claramente a la baja", ha apuntado el edil, quien también ha asegurado que en esta población "no tenemos industria como tal y es complicado ofrecer trabajo a la gente joven para que se asiente en el pueblo". Además, cuentan con un colegio al que asisten una decena de niños.

La principal actividad económica de esta localidad se centra en el sector agrario, donde las tierras suelen tenerse en propiedad. No obstante, muchas personas mayores que ya no pueden trabajar sus campos o gente que ya no vive allí arriendan sus tierras para el pastoreo. En otros casos, se trabajan los terrenos de otros mediante la aparcería, según la cual se paga en especies habiendo acordado con anterioridad la cantidad que se queda cada uno.

Por otro lado, el turismo rural y terapéutico es otro incentivo económico para esta localidad. Naval cuenta con un salinar, un balneario al aire libre de agua salada que regenta la Sociedad Salinera de Naval S.L., y de la que es accionista el Ayuntamiento. Este atractivo consigue atraer a miles de visitantes cada temporada estival -en 2019, se registraron más de 24.000 visitas de junio a septiembre-.

Sin embargo, este año, con motivo de la pandemia de la COVID-19, han decidido no abrir sus puertas ya que, como han indicado en un comunicado en su página web la normativa sanitaria actual "es muy difícil de aplicar en nuestras peculiares instalaciones, ya que existen cinco vasos de piscinas y unos espacios que nos limitan mucho nuestra capacidad para garantizar la distancia social".

COVID-19

En Naval no se ha confirmado ningún caso positivo por coronavirus, simplemente se ha producido un caso aislado de confinamiento por contacto con posibles contagiados. En este sentido, tras el fin del estado de alarma y "desde que se pudo viajar a otras provincias, las personas, mayoritariamente procedentes de Barcelona, se vinieron", ha indicado Buil.

Como la mayoría de los pueblos en Aragón, Naval alcanza en la época estival los 700 residentes debido al gran número de segundas residencias con las que cuenta esta localidad del Somontano. "En invierno está desangelado, aunque este verano yo creo que hay mayor afluencia que otros años", ha señalado el alcalde.