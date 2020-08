Ciutadans reclama la universalització de l'educació de 0 a 3 anys per a fomentar la conciliació laboral

El grup parlamentari de Ciutadans (Cs) en Les Corts ha registrat una iniciativa que reclama la universalització de l'educació de 0 a 3 anys amb l'objectiu de fomentar la conciliació laboral.

Així ho ha avançat la diputada de Cs María Quiles, qui ha afirmat que "la conciliació és encara una assignatura pendent en la Comunitat Valenciana" i ha explicat que "la implementació de l'educació infantil ha tingut un fort impacte en l'accés al treball de les dones i en el foment de la natalitat".

Quiles ha criticat "el dèficit de places en els centres d'educació infantil de primer cicle" i "la insuficiència de les ajudes públiques". Sobre aquest tema, ha assenyalat en un comunicat que en el curs de 2017-2018, només hi havia un 32,2% dels xiquets d'aquesta edat escolaritzats i que el bo infantil no cobreix ni el 50% del cost del servei.

"Invertir en escoles infantils és invertir en igualtat d'oportunitats", ha subratllat la diputada, al mateix temps que defensat que "garantir una educació gratuïta per als menors de tres anys accessible a totes les famílies amb independència dels recursos econòmics hauria de ser una prioritat".

La Proposició No de Llei registrada per Cs reclama començar amb la gratuïtat per a l'educació de 0 a 3 anys per a les famílies amb menors nivells de renda per a culminar amb la gratuïtat del servei per a totes les llars.

"La crisi sanitària pel coronavirus deixa a les dones en una situació de vulnerabilitat laboral i econòmica encara major, per la qual cosa és necessari que l'Administració autonòmica aposte per mesures de conciliació serioses", ha conclòs Quiles.