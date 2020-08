FROET lamenta que la reducción del número de viajeros en los vehículos se adopte "sin contar con el sector"

FROET ha recordado que la Consejería de Salud ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) una Orden por la que se adoptan medidas restrictivas adicionales en materia de transporte de personas, con el fin de hacer frente a la evolución de los casos positivos de coronavirus.

En este sentido, la Federación ha reiterado su "voluntad de cooperación" con la Administración regional para elaborar "cuantas medidas sean necesarias" para la protección de los ciudadanos, y ha apuntado que los servicios discrecional y escolar de autobuses cuentan con una serie de peculiaridades que los diferencian de otros transportes públicos o privados.

Además, ha destacado que, desde que se pusieron en marcha las medidas de protección para viajeros y conductores de los autobuses el pasado junio, "no se han producido contagios por covid-19" en el sector, lo que "avala la eficacia y el buen hacer de empresas y trabajadores".

Por ello, ha pedido a las consejerías involucradas una reunión conjunta para coordinar la puesta en marcha de las medidas, con especial incidencia en lo relativo al comienzo del curso escolar, que el sector del Transporte de Viajeros por Carretera de FROET ve con "preocupación e incertidumbre".

En este sentido, ha asegurado que las nuevas medidas adoptadas "vienen a empeorar nuestra situación económica paralizada desde el mes de marzo pasado".

Así, la Federación ha manifestado su "temor" a no poder planificar el inicio del curso escolar si no se establecen directrices sobre el aumento de autobuses, ya que "hay rutas escolares que, por el número de alumnos, sobrepasaría la ratio establecida por la Consejería de no ocupar más del 50% de las plazas".