Montero pide por carta a las CCAA el cierre de los prostíbulos: "No demos tregua a la explotación sexual"

"Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio", recuerda.

Según ha explicado en una entrevista a RNE que recoge Europa Press, durante el estado de alarma se trabajó para convertir en esenciales y garantizar que no se frenaban los servicios de asistencia y apoyo y atención integral a las víctimas de violencia de genero, sino que también extendieron esa garantía junto con las comunidades autónomas a la atención a las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual y a las mujeres víctimas de explotación sexual y a las mujeres en contextos de prostitución.

Ahora, ha añadido que la experiencia acumulada debe servir para garantizar ahora los derechos de las mujeres que ya, de partida están en una situación de vulnerabilidad. A ello se suma la posibilidad de que si se producen rebrotes o contagios es "más difícil el rastreo".

En ese sentido, ha agregado que otra de las cuestiones que deben caracterizar a un Gobierno es su capacidad, con el conjunto de las administraciones para garantizar de forma integral los derechos de las mujeres que están en condiciones de prostitución y son víctimas de explotación sexual y para cerrar esos prostíbulos y locales del alterne.

Por último, ha asegurado que su Ministerio está también trabajando de forma "decidida" contra la explotación sexual y para garantizar una reforma integral de los derechos de las mujeres que están en esa situación.