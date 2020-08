La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve delito en un gasto electoral de Podemos previo al 28-A

Malas noticias para Unidas Podemos. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha pedido al ente trasladar a la justicia ordinaria un pago que la formación hizo en la campaña de las elecciones generales del 28-A que podría haber sido simulado. Tal y como ha adelantado la Cadena Ser, el fiscal aprecia dos posibles delitos en la contratación por parte del partido de la consultora Neurona: fraude electoral y falsedad en documento mercantil, pues considera que los trabajos podrían no haber sido reales.

Ese gasto ascendería hasta los 290.000 euros, que fue la cantidad que se facturó a Neurona y que el fiscal cree que "no tienen consideración de gasto electoral" y, por tanto, no pueden ser admitidos como "susceptibles de ser financiaros con subvenciones electorales". El motivo es la "naturaleza preparatoria" de la consultora, lo que no los convierte en gastos de la campaña. Así, aunque Podemos entregaron "vídeos y diseños publicitarios, no ha quedado suficientemente acreditado" que fue Neurona quienes los realizó.

Enfatiza además la Fiscalía que aunque solicitaron "sucesiva información en relación al gasto y un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios y se valorara económicamente cada uno de los conceptos", Podemos optó por enviar un contrato de prestación por un importe de más de 360.000 euros "firmado electrónicamente el 6 de mayo de 2019 junto a una factura emitida el 5 de abril de 2019".

De igual forma, el fiscal pone el foco en que Neurona Consulting se inscribiera en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, unos 15 días antes de facturar esa cantidad, además de que "no coincide su objeto social con las prestaciones contratadas". Recuerda El Confidencial que esta consultora es, junto a Facebook, una de las principales contratistas de la formación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, pues fue contratada también para las elecciones municipales y para el 10-N. Su director, César Hernández Paredes, fue diputado en México.