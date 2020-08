El bonito destino del premio de '¡Boom!' si Los Rick y doctors ganasen el bote: "Montar un autobús sanitario"

Juanra Bonet siempre pregunta a los equipos que llegan cada día a ¡Boom! para enfrentarse con Los dispersos que harían con el premio, que este jueves superó el millón seiscientos cincuenta mil euros.

Tras hacer su grito de guerra y ser presentados por Bonet, Los Rick y doctors (equipo formado por Ricardo, Pablo, Dani y Lorenzo), el presentador quiso saber: "¿Qué haríais con 1.655.000€?".

Ricardo, como portavoz del equipo, sorprendió a Bonet con la finalidad que le darían a tal cantidad de dinero: "Queremos montar un autobús sanitario para ir por la España vaciada y dar cobertura sanitaria a toda esa gente que no la tiene", señaló el concursante.

"¡Fantástico! ¡Me encanta! Empecemos a jugar", exclamó Bonet dando paso a la primera bomba del concurso de Antena 3, que neutralizaron los participantes al acertar la respuesta correcta.

Antes de dar paso a la segunda, el presentador quiso saber un poco más del proyecto de Los Rick y doctors: "Queremos ir a esas poblaciones en las que cada vez vive menos gente y darles una cobertura sanitaria decente", explicó Ricardo.

Los Rick y doctors, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

El presentador quiso saber si todos eran médicos: "No, son ellos, yo soy el que conduce", afirmó entre risas el concursante. Eso sí, sus compañeros especificaron que "somos médicos, todavía no somos doctores porque no tenemos el doctorado".

Los concursantes comentaron sus especialidades ya que Lorenzo era neurólogo en Madrid y Dani señaló que "yo también lo soy, hicimos juntos la residencia en el hospital". Por último, Pablo añadió que era "cardiólogo".

Bonet quiso saber por qué había elegido Pablo esa especialidad: "Me parece el órgano más bonito y es la más completa porque toca todos los palos, posicionándonos de manera que estamos desde en el diagnóstico no invasivo hasta los tratamientos invasivos", explicó el concursante.

También comentaron sus fobias ya que Daniel, por ejemplo, admitió que "me mareo con la sangre", mientras que Pablo señaló que "no aguanto que me pinchen, lo hacen y me vengo abajo. Pero yo sí que pincho a los demás".

Por último, Ricardo señaló que era "ingeniero especializado en química y tengo una empresa de tratamientos de aguas, además que conducir el autobús".