La Comunitat serà una de les primeres autonomies a subscriure el conveni per a la gestió de l'ingrés mínim vital

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, han anunciat que la Comunitat Valenciana serà una de les primeres autonomies a subscriure el conveni per a la gestió de l'ingrés mínim vital, la qual cosa permetrà treballar conjuntament en l'aplicació d'aquesta mesura dins de l'objectiu comú de la lluita contra l'exclusió social.

El president, que ha mantingut en el Palau una reunió de treball amb el ministre d'Inclusió, ha destacat la importància de la "cogovernança" perquè "ningú es quede al marge" en aquesta greu crisi generada per la pandèmia de COVID-19. En aquest sentit, tots dos han mostrat, en la compareixença davant els mitjans posterior a la trobada, la seua "sintonia" i "nivell d'enteniment" en el desenvolupament d'aquesta mesura de protecció social i creuen factible que el conveni per a gestionar l'ingrés mínim vital puga ser signat abans de 2021.

"Estem treballant conjuntament a donar la major cobertura possible a les persones que més necessitat d'ajuda tenen", ha subratllat el president, per a qui és "fonamental" en aquest sentit la "coordinació" entre institucions. Puig ha assenyalat referent a això que és "extraordinàriament positiva" la mesura de l'ingrés mínim vital i que la Comunitat vaja a ser una de les primeres autonomies a subscriure un conveni per a "intentar ser el més eficaços i eficients que siga possible" en la seua aplicació.

Regulació sectorial dels ERTO

A més, el responsable del Consell ha coincidit amb José Luis Escrivá en la importància que la regulació dels ERTO tinga en compte "de manera singularitzada" als sectors més afectats per la crisi, entre els quals figura de manera especial el turisme, tal com ha remarcat el president, que ha destacat la necessitat d'establir incentius per a sostindre el "gran objectiu" d'impedir que es tanquen empreses i es destruïsquen llocs de treball.

El president ha indicat que els mecanismes disposats amb els ERTO per força major han mostrat la seua efectivitat, i ha subratllat que és "extraordinàriament positiu" que, com ha confirmat Escrivá, es plantegen incentius sectorials per part del Govern central per a impedir el tancament d'empreses.

El president ha valorat també que la Comunitat Valenciana se situe, segons dades facilitades pel ministre, "per damunt de la mitjana nacional" en recuperació de l'activitat per part de les empreses i, per tant, en eixida de treballadors i treballadores de la situació d’ERTO, i ha defensat l'"equilibri necessari" entre la seguretat sanitària i el manteniment del "màxim pols" de l'economia.