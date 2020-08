G. Caballero (PSdeG) abandonará la cuarentena tras dar negativo en una segunda prueba PCR

De ello ha informado el propio Gonzalo Caballero a través de su perfil de la red social Twitter, en el que ha explicado que tras dos resultados negativos podrá empezar una "nueva fase".

"Me acaban de comunicar que la segunda PCR que me hicieron también ha dado negativa. Al no haber estado en contacto con ningún positivo y de acuerdo a los protocolos tras dos PCR negativas, nueva fase. Estoy bien. Gracias a tod@s los que os habéis preocupado", ha publicado.

En concreto, Gonzalo Caballero comunicó el miércoles que mantenía una cuarentena preventiva de 48 horas tras haber tenido fiebre pero dar negativo en una primera prueba PCR. Por ello, no ha podido asistir este jueves a la constitución de las comisiones parlamentarias y de la Deputación Permanente.