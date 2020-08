El Gobierno achaca el retraso en entregar el 'mínimo vital' en el rastreo de "fraude" y que hay autonomías que no cooperan

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró este jueves que los retrasos en las concesiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se deben a la búsqueda de “fraudes” y “duplicidades” en los expedientes, aunque indicó que en septiembre se resolverán estos retrasos y se concederán las ayudas con carácter retroactivo.

Según los datos aportados por el ministro en una rueda de prensa junto al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se han tramitado ya 80.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital y quedan por resolver alrededor de 750.000. El ministro negó que sólo se hayan tramitado el 1% de los expedientes, como han publicado algunos medios, y alertó de que existe “muchísima desinformación” al respecto.

La primera revisión del IMV se hará el 15 de septiembre, para cuando el ministro ya espera que se hayan agilizado los trámites para resolver los expedientes. “Es un proceso documentalmente complejo”, justificó Escrivá. Por el momento, “estamos haciendo procesos de cribado porque hay duplicidades”, dijo. No obstante, aseguró que “en la nómina de agosto, calculo que lo habrán cobrado algo más de 80.000 hogares, que son doscientas y pico mil personas”.

Aun así, afirmó que el resto de expedientes que se resuelvan percibirán las ayudas correspondientes a los meses en los que aún estaba tramitándose la solicitud, dado el carácter retroactivo de la prestación. “Son expedientes con muchos detalles de renta, de patrimonio y documentación. Ya sabíamos que iba a haber que esperar a septiembre”, argumentó el ministro.

Entre las 750.000 solicitudes, Escrivá indicó que “hay un porcentaje significativo de personas que no cumplen los requisitos de renta y patrimonio y un porcentaje al que se le ha pedido que complemente la documentación”. Y es que “si queremos que lleguen a las personas que lo necesitan, hay que ser muy rigurosos”. En este sentido, señaló que el contraste de información y documentación es especialmente dificultoso para los funcionarios. “Es un intercambio de información muy intenso con ayuntamientos, el INE, el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) o la Agencia Tributaria, declaró.

Todos estos procesos, dijo, “son los que se están afinando estos meses” mientras “llegamos a esos acuerdos para el intercambio automático de información” con las comunidades autónomas. Por el momento, ya existe un acuerdo con la Comunidad Valenciana y el objetivo de Escrivá es que vayan sumándose otras regiones.

Sin embargo, lamentó que algunas comunidades no están por la labor de alcanzar convenios. “El grado de interés por las rentas mínimas difiere mucho entre comunidades autónomas. Hay algunas que están interesadas en potenciarlas (su red de rentas mínimas y el IMV) y hay otras que no estamos percibiendo que tengan ese interés; esto va a funcionar a ritmos muy distintos”, avanzó.

No obstante, justificó que es un mecanismo complejo y añadió que a las comunidades autónomas les llevó “años” implantar sus sistemas de rentas mínimas. “El cruce de datos que hay que hacer de renta y patrimonio es complicado, pero si queremos hacerlo bien e identificar a los beneficiarios para que no haya fraude, no hay otra forma de hacerlo que como lo hemos hecho”, argumentó Escrivá, que espera que en septiembre se agilicen los trámites.