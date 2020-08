El jefe de Microbiología de Candelaria asegura que Canarias está preparada para hacer cribados masivos

Para ello, Díez ha explicado que disponen de lo que denominan un súper robot, con gran carga de ingeniería, que permite hacer el pool, es decir, tiene capacidad para hacer más de 8.000 pruebas diarias para detectar los casos de coronavirus, si bien matiza que su utilidad va más allá de este virus. Agregó que empezaron haciendo 40 PCR y se llegó varios días a hacer 1.800 PCR diarias, lo que se podría multiplicar.

Así lo expuso durante un encuentro digital con periodistas sobre los diferentes tipos de pruebas existentes para el diagnóstico del SARS-CoV-2, en el que ha mostrado el orgullo por todos los compañeros que continúan trabajando para combatir esta pandemia.

De este modo, explicó que el pool "sirve mucho" porque en una situación de pandemia "muy alta", a la que espera que "no" se llegue, permite realizar cribados a la "población asintomática y donde no tienes incendia altísima".

En concreto, y a modo de ejemplo, citó Las Palmas de Gran Canaria donde, dijo, puede tener zonas con una incidencia de 150 personas en algunos sitios, que "es alta pero se puede hacer perfectamente", así como en el caso de "incidencia altas" que se han producido en la Península con 300 personas, "también se puede hacer y sale muy rentable", ya que una vez que te ha dado positivo, esa muestra "se hace en el mismo día".

Díez ha admitido que en el inicio de la pandemia se tuvieron que enfrentar a "grandes problemas cuando el mercado se volvió loco", lo que provocó que tuvieran que estar continuamente buscando soluciones a pesar de que la microbiología lleva años realizando un trabajo menos visibles y en el que se ha alertado sobre las bacterias multiresistentes que cada año causan "muchas muertes", ya que hay virus que "están pendiente de dar el salto a la especie humana" o que debido al cambio climático se introducen en sociedad como el 'virus del Nilo' en Sevilla.

Por ello, defendió la necesidad de que se investigue en salud para afrontar las situaciones simulares.

UN 85% DE LOS QUE ENFERMAN, PASAN EL VIRUS DE FORMA LEVE O ASINTOMÁTICO

Díez ha recordado que el Covid-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite por las gotas que dejamos salir de nuestro cuerpo, de ahí que la mascarilla y la distancia social se convierten en "indispensable" para evitar el contagio, que una vez que se tiene se refleja en una sintomatología que va desde fiebre, tos, cansancio, molestias, dolor de garganta, de cabeza, diarrea, conjuntivitis o falta del gusto y del olfato, entre otros, siendo grave la dificultad para respirar o incapacidad para hablar.

De todos modos, expuso que cuando se tiene contacto con una persona humana con el virus, se estima que el 85 por ciento de los pacientes pasa la enfermedad de forma leve o asintomática, si bien el 75 por ciento de los pacientes tiene algún tipo de síntomas; mientras que un 15 por ciento pasa la enfermedad de manera grave, del que aproximadamente un 5 por ciento ingresa en una Unidad de Cuidado Intensivo (UCI).

En el proceso en el que el virus se instala en el cuerpo, apuntó que se tarda entre cuatro y siete días en aparecer los primeros síntomas, si bien la media está en cinco días aunque hay pacientes que han mostrado síntomas a los "dos días o a los 14", de ahí que la cuarentena se haya puesto en 14 días.

Al respecto, el doctor puntualizó que el "problema" se encuentra en que "cinco, diez horas antes, un día antes de tener los primeros síntomas es cuando más carga viral tiene la persona infectada. El periodo más contagioso suele coincidir sin tener ningún síntoma".

Posteriormente, apuntó que una vez que enferman, los pacientes leves a los 15 días "normalmente el 95 por ciento no eliminan ninguna traza de virus" y a partir del octavo días lo más probable es que esos pacientes "no contagien"; mientras que un "paciente grave ingresado puede durar hasta 24 días, habiendo casos de 60 días".

PRUEBAS COVID

En cuanto a las pruebas para detectar el SARS-CoV-2, Díez ha defendido claramente los PCR -molecular- como prueba diagnóstica de infección aguda contra quienes aquellos que lo niegan, ya que expuso que "bien hecha tiene una sensibilidad" alta en las "circunstancias donde es válida la PCR", que va a acorde con las circunstancias.

En este sentido, añadió que la PCR va a dar positiva "siempre que esté replicando el virus en las vías respiratorias superiores", que es la que se está haciendo, y dará positivo si se ejecuta entre un día o dos antes de la aparición de los síntomas y hasta ocho o diez posteriores; pero si se hace el día del contagio o el segundo día después del contagio o a posterior del periodo con síntoma no da positivo.

Así, la PCR busca el virus directamente en el organismo como el cultivo celular, que no se emplea en estos casos porque tarda "mucho tiempo", o la secuenciación masiva del virus, por ejemplo. Agregó que la secuenciación se hace siempre para detectar las mutaciones que hasta ahora se ha observado que "no interfieren" ni en el diagnóstico ni en la gravedad.

Díez ha señalado que lo "ideal" sería llegar a que hubiera personas que se pudieran coger una autotoma de PCR, que permitiría "hacer miles de pruebas diarias", pudiendo hacer cribados "muy grandes" y que ayudaría "mucho porque hay muestras que no se están cogiendo por falta de recursos". Díez recordó que en el hospital ya realizaron PCR "caseros" atendiendo a los probadores fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien, en lo que se refiere a la prueba serológica o prueba rápida indicó que es para el estudio de seroprevalencia, que matizó que son "más avanzadas y mucho más sensible pero lo único que habla es si has tenido o no contacto con el virus", y vale para el análisis de protección que confiere los anticuerpos o para el desarrollo de la vacuna.

Así, apuntó que cuando el virus pasa de las vías respiratoria superiores a inferiores, el PCR "va a dar negativo", por lo que hay que hacer otra prueba y si quieres evitar una más invasiva, "una serología dará positivo" pero para pacientes graves, dijo, que se encuentran en UCI.

GRIPE Y COVID

Cuestionado por el inicio próximo de la campaña de la gripe que tiene sintomatología que se puede solapar con la del Covid, el doctor dijo que "no" se va a poder diferenciar, por lo que se prevé hacer en los adultos dos pruebas, la de la gripe y la del Covid, mientras que en niños se aumentará a tres pruebas de virus, tales como son gripe, el virus respiratorio sinatial (VRS) y Covid.